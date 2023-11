La imagen nunca vista de De Burgos Bengoetxea que le puede costar ¡seis meses de sanción!

Ambos entrenadores agradecieron las explicaciones del colegiado en la rueda de prensa posterior al partido El ex árbitro Iturralde González se mostró muy crítico con esta imagen

Hay muchos entrenadores de LaLiga que han repetido en diferentes ocasiones que los árbitros tendrían que explicar sus decisiones una vez finalizado el partido de la misma forma que lo hacen los jugadores o los entrenadores. Pues bien, en el partido de anoche entre el Getafe y el Cádiz no sucedió exactamente esto, pero sí que dejó una imagen inédita que agradecieron ambos entrenadores.

Djené vio la segunda amarilla y fue expulsado al filo del descanso. Era una jugada clave para el desarrollo del encuentro, puesto que los de Bordalás se quedaban con uno menos. Fue entonces cuando el colegiado De Burgos Bengoetxea llamó a Bordalás y a Sergio y les explicó junto al monitor del VAR, mientras repetían la acción, por qué había tomado esa decisión.

Segunda tarjeta amarilla y ROJA para Djené 🔴



Así fue la acción por la que el central del Getafe se fue expulsado



De Burgos Bengoetxea lo expulsó tras ver la jugada en el VAR, pero no es penalti porque el balón no estaba en juego #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/U2L63sFCrU — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2023

Ambos entrenadores agradecieron al árbitro sus aclaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Nos ha explicado la acción, nos ha explicado la jugada, que como no estaba el balón en juego, tenía que expulsarle porque era tarjeta amarilla y como ya llevaba una... Pero que no era penalti. Muy bien De Burgos porque nos ha aclarado cualquier duda. Salíamos perjudicados en esa acción, pero ninguna polémica. Ha estado francamente bien", aseguró Bordalás.

Por la otra parte, Sergio también se mostró muy satisfecho con el gesto de De Burgos Bengoetxea: "Ha estado perfecto en la explicación y eso es de agradecer, nos ha explicado que como no estaba en acción el balón, era expulsión pero no penalti".

Iturralde critica duramente a De Burgos Bengoetxea

Sin embargo, los agradecimientos de ambos entrenadores chocaron con la dura crítica del ex árbitro Iturralde González en 'El Larguero'. Además, el ex colegiado vasco entendió que sus hechos necesitaban ser sancionados: "Como acción para el periodismo, para los entrenadores... perfecto, pero en el colectivo más atacado no necesitamos versos libres. Hoy lo que ha hecho De Burgos es para sancionarle seis meses. ¿Quién es él para salirse de las normas que le da el Comité? ¿Quién es él para reunir a los dos entrenadores?".

⚠️⚖️ "Lo que ha hecho De Burgos es para sancionarlo SEIS MESES"



💭 "¿Quién es él para reunir a los dos entrenadores y explicarles la jugada?"



‼️ "Uno no puede ser un verso libre"



📻🖊️ @itu_edu, muy crítico con la manera de actuar de De Burgos Bengoetxea en el #GetafeCádiz pic.twitter.com/zUxvoCbfDP — El Larguero (@ellarguero) 6 de noviembre de 2023

A parte de criticar de forma dura las imágenes inéditas del partido de anoche, el ex colegiado pidió a De Burgos Bengoetxea que pida perdón a sus compañeros de gremio: "Si en un colectivo 19 árbitros van por un lado, uno no puede ser un verso libre. Lo que tiene que hacer Ricardo de Burgos Bengoetxea es pedir perdón a sus compañeros", añadió Iturralde en El Larguero.