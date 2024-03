La portada de SPORT de hoy miércoles, 13 de marzo de 2024

"¡ENORMES!" es el titular de la portada de hoy, miércoles 13 de marzo de 2024. El Barça logra de forma brillante el pase a los cuartos de final en una noche de comunión con la grada de Montjuïc (3-1).

Tras la victoria, Xavi quiso sacar pecho de la victoria y reivindicar la actuación de sus futbolistas. "La gente no me creía, decían que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas injustas", confesó el de Terrassa.

Partidazo de Cubarsí y decisivos en ataque tanto Lamine como Fermín, autor del gol que encarriló la victoria. El central de 17 años, MVP, definió su actuación como 'uno de los mejores días de mi vida', consciente de la magnitud de lo que ha conseguido a su edad.

En la segunda eliminatoria de la noche, tuvimos que esperar hasta una agónica tanda de penaltis para conocer al otro cuartofinalista de la Champions. Gracias a un heroico David Raya, el Arsenal de Mikel Arteta se impuso al Porto desde los once metros tras el 1-0 de los 120 minutos reglamentarios. Estarán en cuartos 14 años después.

La Champions regresa este miércoles con la segunda tanda de eliminatorias: el Atlético de Madrid deberá remontar ante el Inter, mientras que el Borussia Dortmund y el PSV son las 'cenicientas' que todos los clasificados quieren en el sorteo de cuartos de final.