Alonso sobre Newey: "Es un privilegio que esté relacionado con Aston Martin"

El veterano ingeniero Adrian Newey, su salida de Red Bull tras 19 temporadas y su nuevo destino son los protagonistas de ‘La libreta de Adrian Newey’, una nueva entrega de ‘True Driver’, la serie de reportajes sobre Formula 1 que emite 'DAZN'. El anuncio de su marcha ha supuesto todo un terremoto en el paddock, donde son muchos los equipos que esperan hacerse con los servicios del británico.

Por el momento, no se ha confirmado el futuro de Newey, aunque es Ferrari la escudería que toma fuerza para hacerse con los servicios del ingeniero británico, aunque también sonó para Aston Martin, donde Fernando Alonso estaría encantado de recibirlo. “Es un privilegio que esté relacionado con Aston Martin. Son buenas noticias que una leyenda de este deporte y Aston Martin estén relacionados de alguna forma”, explicó el asturiano a 'DAZN'.

También Mike Krack, jede de la escudería británica, dejó abierta la posibilidad de fichar al codiciado ingeniero. “Si alguien de este calibre está disponible tienes que valorarlo, pero no significa que lo tengas que hacer de inmediato a escondidas del paddock. Es algo que tienes que evaluar bien, ver qué nos puede aportar y las desventajas que tiene”, argumentó.

Una pieza valiosa para cualquier equipo

La opción Ferrari es una de las más potentes en estos momentos y también un desafío con la llegada de Lewis Hamilton. El piloto británico aseguró que “si tuviese que hacer una lista de personas con las que me gustaría trabajar, él estaría en lo más alto". Y es que el futuro piloto de la 'Scuderia' conoce de primera mano el trabajo de Newey. "Cuando llegué a McLaren, me encontré una evolución de su coche. Lo empezó hasta que se fue, así que ese coche evolucionó de una idea en la que él trabajó. Me siento privilegiado de haber podido llevar algo en lo que él trabajó”, afirmó.

Sea cual sea el futuro de Newey, en el paddock están convencidos de que el cambio afectará a Red Bull que podría perder el dominio que ha ejercido en las últimas tempordas. “Si alguien con esa habilidad, experiencia y calidad se va del equipo, tiene un impacto”, ha asegurado Mike Krack. Igual que para James Vowles, jefe de equipo de Williams, quien ha reconocido que: “No hay duda de que causará impacto. Cuánto, no lo sé, porque no estoy dentro, pero tendrá impacto seguro”.