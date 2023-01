La venganza de Piqué a Shakira: el acuerdo con Casio y el plan con un Twingo

Piqué anunció que el torneo Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio El exfutbolista dijo que se presentaría al torneo con un Twingo, junto al jugador número 12 del Kun Agüero vestido de payaso

El exjugador de fútbol Gerard Piqué dijo en la noche del viernes que la marca de relojes Casio ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la liga de fútbol Kings League, un nuevo torneo que cuenta con doce equipos que son presididos por 'streamers' o conocidos jugadores como Iker Casillas o el Kun Agüero.

En la red social Twitch, Piqué ha anunciado tras la polémica canción de su ex mujer Shakira, en la que menciona a Casio, que la Kings League -torneo que él organiza- ha llegado a un acuerdo con la marca de relojes.

"Casio nos ha dado relojes para toda la vida. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", ha comentado Piqué, al tiempo que repartía relojes al resto de participantes del programa.

Gerard Piqué ha comenzado fuerte el directo en Twitch anunciando que CASIO será patrocinador de la Kings League | kings League

"Casio es Trending Topic Mundial, deben estar contentos", ha dicho Gerard Romero en el 'stream'. "Pues que se preparen para el domingo, que hay más", ha anunciado Gerard Piqué. "Que no nos salpique", añadía, al hablar con Javi Martínez para coger otro cantante.

Además, en el mismo directo, el exfutbolista volvía a mandarle un mensaje a su ya exmujer anunciando que "he cerrado un acuerdo con Twingo para llegar el domingo con el jugador número 12 (del equipo del 'Kun') vestido de payaso", con otra referencia a la letra de la canción. "La idea es que el jugador número 12 de Agüero vaya en Twingo al partido con el presidente de la Liga".

También hubo más referencias a la canción de Shakira, y no solo por parte de Piqué. Los otros presidentes también aprovecharon para tirarle algún dardo a Shakira por la canción.

DjMariio ha dicho "mientras no me sal pique", algo que dice la artista colombiana, y Agüero ha respondido "claramente tenés razón". "Claramente" es otra de las palabras que usó Shakira en su canción para referirse a Clara Chía, actual pareja de Piqué.

La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap han batido récord con la canción "Bizarrap Music Sessions #53", tema que en poco más de veinticuatro horas ha logrado casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a "Despacito" (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

¡El domingo, Piqué llegará a la Kings League en un Twingo! | kings League

En "BZRP Music Session #53", Shakira lanza en ella frases dirigidos a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Pero los dardos de Piqué no solo fueron para Shakira, también para el Espanyol . TheGrefg aseguró que Joan Capdevila, su estrella, no puede estar en el duelo de este domingo por tener unos compromisos con el Espanyol, del que es trabajador, y el exfutbolista azulgrana no se mordió la lengua: "Ostras que te deje por algo del Espanyol...".