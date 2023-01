El tuit de Piqué con el juego de palabras a Tebas que salpicó las redes

Gerard Piqué respondió a Javier Tebas sobre la Kings League con un juego de palabras al estilo Shakira: "TE VAS a enterar" Este fin de semana la Kings League será un circo, tal y como ha adelantado el ex futbolista del Barça que preside la Kings League

Gerard Piqué no tardó mucho en responder a la crítica de Javier Tebas hacia la Kings League. Después de la canción de Shakira producida por Bizarrap en la que hay un juego de palabras para nombrar a Piqué, el ex futbolista responde con otro juego de palabras, pero con un dardo hacia Tebas.

Javier Tebas calificó la Kings League como un circo. El presidente de la Liga dijo que "Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no". Además, añadió que no es comparable con la industria del fútbol. "Como circo me gusta", dijo.

Tras las declaraciones de Tebas, Gerard Piqué respondió en las redes sociales. "Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac", tuiteó.

El martes 10 de enero, cuando Shakira anunció su sesión con Bizarrap, el catalán volvió a tuitear con emoticonos en referencia al circo, y se especuló sobre el significado de esos emoticonos.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) 10 de enero de 2023

La noche del jueves, Piqué publicó un vídeo para anunciar lo que prepara la Kings League de cara al domingo. En este vídeo aparece un payaso en el centro del terreno de juego y en el último segundo, se quita la máscara, pero no se puede apreciar su rostro.

El tuit de Gerard es más que un dardo dirigido hacia Tebas. "Te vas a enterar" es un juego de palabras, como los que utilizó Shakira en su canción.

Este domingo habrá sorpresas en la Kings League, y te lo contaremos en Sport.