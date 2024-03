Luis Calzado: "Podemos liarla en estos Juegos Olímpicos"

Luis Calzado es una de las grandes esperanzas españolas en estos próximos Juegos Olímpicos de París 2024. El portero del Real Club Polo Barcelona, internacional con la selección absoluta de hockey hierba, sigue celebrando la Copa del Rey conquistada recientemente con su equipo, aunque ahora vislumbra en el horizonte una cita olímpica donde buscará hacer historia con los 'Red Sticks'.

¿Cómo te sientes después de haber conseguido clasificarte para los próximos Juegos Olímpicos?

"Estoy muy contento, creo que desde el principio teníamos los objetivos muy claros. El staff nos transmitió los pequeños pasitos que teníamos que hacer para conseguir el objetivo que era primero clasificarnos para los JJOO, luego competir en la final del Preolímpico. Creo que el equipo ha respondido muy bien, por eso estamos muy contentos".

La selección suma hasta tres subcampeonatos olímpicos en su historia. ¿Cuáles son las aspiraciones de cara a París?

"Ahora mismo en el ránking somos número ocho. Creo que podemos dar la sorpresa. Estamos trabajando muy bien, el equipo es muy joven, está aprendiendo de las cosas que el staff nos está corrigiendo. Eso puede hacer que nos dé un pequeño plus, creo que podemos sorprender en París".

Somos un equipo joven, aunque lo más importante es que tenemos mucha calidad. Luis Calzado — Portero RC Polo Barcelona

¿Qué tienen los Red Sticks que no tienen otros equipos?

"Somos un equipo joven, aunque lo más importante es que tenemos mucha calidad. Destacamos por la espontaneidad, que hay jugadores que aunque estén jugando mal o no estén finos, no se esconden. Eso es lo que nos puede dar un plus en el futuro. Otro punto fuerte que tenemos es que nos llevamos muy bien. Hace nada estuvimos tres semanas en India, no hubo ningún mal momento. Todo el rato sonreíamos entre nosotros, esto puede ser un plus de cara al futuro. Para estas Olimpiadas no lo sé, pero para las siguientes creo que la podemos liar más gorda".

Gran Bretaña, Alemania, Francia, Sudáfrica, Países Bajos... un grupo complicado para arrancar. ¿Cuáles son tus sensaciones después de conocer a tus rivales?

"Va a ser duro. No hay un rival fácil porque al final el ránking está muy apretado. En cualquier momento se puede ganar a los de arriba, si no tienes un día centrado puedes perder contra los de abajo. Todos los partidos van a ser difíciles, los rivales van a ser complicados, aunque creo que podemos sacarlo adelante y liarla un poco".

Los rivales van a ser complicados, aunque creo que podemos sacarlo adelante y liarla un poco Luis Calzado — Portero RC Polo Barcelona

A nivel personal, has tenido que compaginar durante una parte de tu carrera los estudios con competir al máximo nivel. ¿Cómo ha sido esa etapa?

"Realmente ha sido bastante fácil. Más allá del estrés de tener que entregar los trabajos, de llegar a tiempo a clase... en mi universidad me lo han puesto muy fácil. Si en algún momento me he tenido que ir para entrenar o por algún campeonato, me cambiaban los exámenes, me ayudaban... Estaba tranquilo que si alguna cosa no podía hacerla, desde la universidad me ayudarían para poder compaginar ambas cosas".

Luis Calzado: "Podemos liarla en estos Juegos Olímpicos" / Avanto Studio

¿Qué le dirías a tu 'yo' de pequeño si supiese que ahora irías a unas Olimpiadas?

"Cuando empiezas a jugar algún deporte, no te imaginas en ser Olímpico. Empiezas con cinco años, una época donde lo único que quieres hacer es ir el fin de semana a jugar con tus amigos. Si ganabas bien, si no también; lo importante era disfrutar. Desde pequeño no se piensa en estas cosas. Después, cuando empiezas a entrenar en la Sub-16 catalana, empiezas a pensar que podrías llegar más arriba... Es cuando llegas a una edad que te das cuenta de que puedes llegar a cumplir tus objetivos. Si tuviera delante a mi yo de pequeño, le diría que siguiese disfrutando, porque realmente juegas a este deporte por lo que envuelve y por lo que disfrutas haciéndolo. No te focalices solamente en llegar a algún sitio, sino en disfrutar. Si disfrutas, llegarás".

Un objetivo que te marques en tu carrera...

"El más cercano son los JJOO. Me gustaría poder estar, competir, hacerlo bien... Lo importante es ir poco a poco, porque si piensas demasiado en el futuro te puedes agobiar o puedes perder la ilusión. Prefiero ir entreno a entreno, seguir con la motivación que tengo ahora mismo y seguir disfrutando. Como reto, ser el mejor portero del mundo, aunque eso es muy difícil".