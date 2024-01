El futuro abierto de los banquillos del Barça (y sus grandes incógnitas)

El anuncio de Xavi ha sacudido el club en plena temporada. El técnico que llegó para coger el testigo de Cruyff y Guardiola se irá en junio sin terminar su contrato. La situación es especialmente compleja, porque el club y el barcelonismo se pusieron en manos de Xavi como el gran salvador.

Nadie fue capaz de trasladar las ideas de Guardiola al campo como él, así que darle las riendas del equipo era el gran intento de Laporta de recuperar la esencia del mejor Barça de la historia. Nadie imaginó un final así cuando se hizo cargo del banquillo en plena crisis del equipo.

El club ahora ya trabaja para encontrar un relevo a partir de junio. Pero el primer equipo de fútbol no es la única carpeta abierta en relación con los banquillos del Barça. Otro caso conocido es el del femenino tras el anuncio de Giráldez de que no seguirá. A día de hoy no hay nada cerrado, pero el club se decanta, salvo giro inesperado, por una opción continuista. El 'cásting' final estaba entre dos nombres, Rafel Navarro y Pere Romeu.

Los banquillos del Barça / SPORT

Grimau, en un Barça en reconstrucción

Roger Grimau es uno de los entrenadores que entra en las previsiones para que siga en el banquillo la próxima temporada. El técnico ha logrado una reacción del equipo tras un mes de diciembre donde parecía que se le cayera el equipo. Apuesta de club tras la salida de Saras, tiene la confianza del club en un Barça en reconstrucción.

En otro banquillo donde tampoco se espera que hayan novedades es en el balonmano, donde Antonio Carlos Ortega tiene contrato hasta 2026. El pasado mes de octubre el malagueño extendió su vinculación como azulgrana hasta junio de 2026, con opción a una temporada adicional en función de los resultados.

Dos enigmas

Menos claros están los casos de Jesús Velasco y Edu Castro. El técnico del Barça de fútbol sala termina contrato en junio y cuenta con una propuesta importante para entrenar a la selección.

El toledano acaba contrato en junio y desde Madrid llega que terminará aceptando la oferta para dirigir al combinado español. La intención del mánager Jordi Torras era renovar al técnico ahora mismo todo apunta a una salida.

Otro caso por resolver es el de Edu Castro. El entrenador del hockey patines termina contrato en junio y cuenta con una propuesta muy importante del Benfica. Primer entrenador desde 2017, acumula más de 15 temporadas como técnico en el club.