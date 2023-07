Jorge Molina cuelga las botas a los 41 años

El delantero finalizó el pasado 30 de junio su contrato con el Granada Seguirá ligado al club formando parte del grupo de trabajo del técnico Paco López

Jorge Molina anunció este miércoles que se retira del fútbol profesional a sus 41 años, aunque seguirá ligado al Granada, su último club, formando parte del grupo de trabajo del técnico Paco López.

Jorge Molina sufrió en el tramo final de la pasada temporada una grave lesión de rodilla que ha precipitado su retirada del balompié profesional.

El jugador, que acabó el 30 de junio un contrato con el Granada que no fue renovado, tenía la intención de buscar equipo para seguir jugando, pero ha aceptado la oferta del club rojiblanco para incorporarse como ayudante al grupo de trabajo del técnico Paco López.

Jorge Molina ha acumulado más de dos décadas de carrera futbolística profesional en las que militó en el Alcoyano, el Benidorm, el Gandía, el Poli Ejido, el Elche, el Betis, el Getafe y el Granada, en el que ha jugado las tres últimas temporadas.

Jorge Molina calificó en un comunicado su carrera como “bonita” y destacó que ha disfrutado “de todas las categorías del fútbol español” y que ha jugado competición europea con tres conjuntos diferentes.

“Todo en esta vida tiene un final, y este ha llegado, quizás no de la forma que me hubiera gustado, aunque no seré yo quien diga nada malo del fútbol después de todo lo que me ha dado y me ha hecho sentir”, indicó.

“De lo que me voy más orgulloso y más feliz es de todo el cariño que los aficionados me habéis demostrado allí donde he jugado. Sentirse querido es la mejor sensación que puede vivir una persona”, subrayó.

Jorge Molina aseveró que empieza su nuevo trabajo en el cuerpo técnico del Granada “con ilusión, compromiso y dedicación”.