OFICIAL: Vallejo se marcha cedido al Granada

El defensa vuelve al conjunto granadino La cesión será para una temporada, hasta 30 de junio de 2024

Ya es oficial. El Real Madrid C. F. y el Granada C. F. han acordado la cesión del jugador Jesús Vallejo para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2024.

Vallejo, que ya defendió la camiseta del cuadro nazarí entre enero de 2020 y junio de 2021 con un balance de 3.268 minutos en 51 encuentros, regresará al Nuevo Estadio de Los Cármenes si nada se tuerce. El zaguero, con contrato en el Santiago Bernabéu hasta 2025, tiene otras propuestas sobre la mesa, pero la que más le seduce es la del Granada. La operación, siempre según las fuentes citadas, se podría cerrar de forma inminente.

Después de los últimos años, en los que Vallejo no se ha querido mover del Madrid pese a tener pocas garantías de minutos y oportunidades, el defensa de Zaragoza ha decidido escuchar ofertas y cambiar de aires. Ahora mismo, si no hay ninguna salida, en la plantilla merengue solo hay un dorsal libre (el ‘9’) y no parece que esté reservado para él, por lo que el central ha entendido el ‘mensaje’ y ha intensificado las conversaciones para su salida.

Este es el comunicado del Granada:

El Granada Club de Fútbol y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para la incorporación al conjunto rojiblanco de Jesús Vallejo. El defensa maño llega cedido hasta final de temporada, en la que será su segunda etapa como granadinista.

Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) comenzó su carrera en el Real Zaragoza. Tras un paso por el Eintracht de Frankfurt llegó al Real Madrid. En la temporada 2019/20 jugó cedido en el Wolverhampton hasta que, en el mercado invernal de 2020, el Granada se hizo con sus servicios, también en calidad de préstamo. Con la elástica nazarí disputó, en una campaña y media, un total de 51 partidos, siendo clave en el gran papel desempeñado por el equipo en liga, Copa y UEFA Europa League. Regresó al Real Madrid en 2021, donde ha militado hasta entonces.

El Club da la bienvenida a Jesús Vallejo como nuevo jugador del Granada Club de Fútbol, al mismo tiempo que le desea la mayor de las suertes en su nueva estancia en la entidad rojiblanca.