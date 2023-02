Jon Rahm: "No sé cómo explicar lo bonita que ha sido la semana"

"Y ganar en este campo es increíble. Algo que ningún gran español pudo hacer", añadió Nuevo número uno, le siguen en la tabla Scottie Scheffler y Rory McIlroy

El golfista español Jon Rahm, que triunfó este domingo en el Genesis Invitational y que recuperó así el número uno del ránking mundial, se mostró exultante por haber regresado a lo más alto de la clasificación gracias a un arranque de 2023 sensacional.

"Volver a llegar al número uno es un honor. Ya era hora... Y ganar en este campo es increíble. Algo que ningún gran español pudo hacer", dijo en la rueda de prensa tras su victoria.

"Es todo un honor y la verdad es que no sé cómo explicar lo bonita que ha sido la semana, lo bonito que ha sido hoy, lo divertido que ha sido. Aunque sea estresante es muy emotivo. Y que Tiger Woods te declare como campeón de su torneo es un honor", agregó.

Rahm llegó a la última ronda de este torneo, que tuvo a Woods como anfitrión, con tres golpes de ventaja sobre el estadounidense Max Homa y acabó su participación con -17 en total (-2 el domingo) mientras que su perseguidor se quedó en -15 acumulado (-3 en la cuarta ronda).

"Fue un día estresante y un gran día en el que he jugado muy bien a golf. Los primeros nueve hoyos he jugado de maravilla (...). Una pena que del 10 al 12 no los haya podido jugar bajo par. Si lo hubiera hecho bajo par como había hecho el resto de días habría sido mucho más fácil los últimos hoyos", explicó.

"Pero estoy muy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta a una situación mala y terminar los últimos seis hoyos con 2 bajo par. Sabía que si lo hacía, sin errores, si hacía pares y algún birdie, eso me iba a dar opciones de ganar. Y gracias a Dios, con algún error de algún otro, he conseguido hacer lo que debía y he acabado con la victoria", añadió.

El de Barrika se convirtió además en el primer español en llevarse el Genesis Invitational, que se disputó en el Riviera Country Club de Pacific Palisades (Los Ángeles, EE.UU.).

"Ser campeón esta semana, en un torneo como este, con esta historia y con la historia de Tiger, es increíble. Una más para España y espero que vengan muchas más", dijo.

Con su tercer torneo conquistado en un comienzo de 2023 magnífico, Rahm, que era tercero del ránking esta semana, adelantó al estadounidense Scottie Scheffler (primero) y al norirlandés Rory McIlroy (segundo) para ponerse al frente de la clasificación mundial por primera vez desde marzo de 2022.

Su victoria en el Genesis Invitational se une a las que ya había conseguido en el Sentry Tournament of Champions y en The American Express este año para consolidarse como el golfista más en forma del planeta en 2023.

Esta es la décima victoria del PGA Tour para Rahm en toda su carrera y su quinto triunfo en sus últimos nueve torneos (contando el final de 2022 y el comienzo de 2023).

Es además el único golfista con tres victorias en este año.

Rahm superó con sus 10 triunfos la marca del legendario Severiano Ballesteros (9) y ya solo hay un español con más triunfos que él en el PGA Tour: Sergio García, que tiene 11 en su palmarés.

Además del número uno mundial, Rahm extendió a 426 puntos su ventaja al frente de la clasificación del circuito americano (FedExCup).