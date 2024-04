Xevi Masachs: “Si los jugadores no hubieran pasado por Míchel no estarían donde están hoy”

Xevi Masachs (Amer, Girona 1979) cuenta con una amplia experiencia en el mundo comunicativo y, a día de hoy, es el director de ‘L’Esportiu de Catalunya’. Hace unos días presentó ‘Endavant, Girona!’, un libro en el que, dando voz a muchos de sus protagonistas, repasa las claves del éxito del Girona, un club humilde y con mucha más historia de lo que la gente cree.

Ha ido evolucionando desde que en 2013 se quedara a las puertas de ascender a Primera División. Y ahora que Europa ya es una realidad en Girona tras la victoria al Cádiz en Montilivi, Míchel, los jugadores de la plantilla y el club tienen un sueño pendiente - y que cada vez está más cerca: estar en la Champions la próxima temporada. Solo quedan seis jornadas - 18 puntos - y son diez los puntos que los separa del Athletic. ¿Lo lograrán?

Del ascenso frustrado en 2015 - teniendo en cuenta el intento en 2013 - a estar a un paso de jugar la Champions. ¿Cómo valoras este paso de gigante?

El Girona es un club con mucha historia, ya que en el 2030 cumplirá 100 años, pero es cierto que durante gran parte de su historia había estado compitiendo en categorías más modestas. Y no era ni un referente en las comarcas gerundenses. En cambio, desde la primera promoción de ascenso a Primera en 2013 todo cambió. Y esta última década podría culminar con el sueño de la Champions.

El inicio no fue fácil, pero la insistencia y el amor por el club tiraron el proyecto adelante. ¿Crees que eran conscientes en aquel momento del éxito que tendría el Girona unos cuantos años después?

Cuando los propietarios entraron en el club, pensaban en un proyecto a largo plazo - de hecho siempre nos lo decían. Tenían la ambición y las ganas de jugar en Primera. Pero claro, una cosa es explicar los planes que tenían a largo plazo y otra es llegar a demostrarlo. Han sufrido muchos varapalos - el equipo bajó a Segunda cuando nadie lo pensaba, pasaron dos años sin poder subir - y tenían poco bagaje competitivo, aún se complica más. Y para mí lo que ha hecho el Girona demuestra que sí, que había proyecto, porque ha conseguido levantarse de los golpes que ha sufrido para llegar a donde está hoy.

Citas que “Quique Cárcel es el arquitecto de la década dorada del Girona”, por eso Montilivi no ha disfrutado de otro director deportivo. Y fue el ‘culpable’ de que Tsygankov o Dovbyk, entre otros, vinieran al Girona, estando atento a un mercado bastante desconocido. ¿Cómo valoras su papel en el club?

Es fundamental. Como bien lo define el nombre, un director deportivo tiene la función y la responsabilidad deportiva y, sorprendentemente, en muchos casos no sucede así. Pero él siempre ha tenido plenos poderes y la máxima confianza por parte de los propietarios, tanto en momentos buenos como en los malos, y el club lo ha acabado agradeciendo. Y no olvidemos tampoco que es quien mantiene la confianza en Míchel cuando el equipo estaba hundido, y terminó logrando el ascenso a Primera. Quique Cárcel era el primer defensor de Míchel y convenció al club de que confiaran en él.

Pablo Machín dejó huella en el Girona. Pasaron Eusebio, Juan Carlos Unzué, Juan Carlos Moreno y Francisco. Y en verano de 2021 llegó Míchel. ¿Cómo valoras su papel en esta histórica temporada?

Machín hizo historia con el Girona y no se le puede reprochar nada, subió al equipo a Primera por primera vez en la historia del club e hizo que el bloc de jugadores que habían jugado en Segunda y no tenían experiencia en la categoría más alta realizaran una temporada magnífica. Pero sí que es cierto que el Girona y Míchel hablan el mismo idioma. Tiene el mismo estilo de fútbol que quieren el club y, principalmente, Quique Cárcel.

¿Y qué me dices del ‘Míchel catalán’? Se ha integrado a las mil maravillas en Girona.

Lo hace con muchísima naturalidad. Él dice que quería - y quiere - aprender catalán seguramente desde el respeto, la humildad y de lo que ha aprendido. Para él es una manera de integrarse en una ciudad en la que se habla catalán. Quería aprender el idioma por una cuestión de educación y de naturalidad.

Míchel prometió a Stuani que llevaría el brazalete de capitán en el primer partido del Girona en Europa. Un detalle que va más allá de lo deportivo.

Stuani siempre ha priorizado el Girona. Ha vivido momentos muy duros, como cuando el equipo no pudo certificar el ascenso a Primera en el último partido de la promoción (19/20), y se sentía responsable aún habiendo marcado 31 goles. Incluso lo pasó mal. Y que pueda disfrutar del sueño de la Champions es muy bonito.

Le dedicas un capítulo. Stuani es el ejemplo perfecto de compromiso y amor por un club. No es nada fácil.

De estar acostumbrado a jugarlo todo con el Girona a jugar quince, veinte minutos… Ha aceptado muy y muy bien su rol esta temporada. Tiene una cifras extraordinarias como jugador suplente y siempre ha dicho que quiere estar y jugar en el Girona.

Pep y Míchel. Diferentes pero con muchos puntos en común. Uno de ellos, tener la voluntad, y la capacidad, de sacar lo mejor de sus futbolistas.

Míchel y Pep tuvieron un primer encuentro en Barcelona y según me contaron, se pasaron el rato hablando de táctica. Míchel aprovechó para reconocerle todo el trabajo porque, al final, lo admira desde la distancia. Comparten una idea y estilo de juego, ambos apuestan por la posesión y el trato del balón. Y es algo que se nota e impacta en los futbolistas, porque muchos no habrían crecido ni estarían donde están hoy si no hubieran pasado por Míchel - o por Pep en el caso del Manchester City.

Este Girona tiene una identidad definida y una idea de juego muy clara. En Montilivi la ha mostrado siempre - o casi siempre - pero le está costando hacerlo lejos de su estadio, sobre todo en esta segunda vuelta. ¿Qué crees que falla?

Es curioso, porque el Girona registró unas cifras extraordinarias fuera de casa en la primera vuelta. Y ahora encadena cinco derrotas. Aunque también hay que tener en cuenta que visitó el Bernabéu, San Mamés y el Cívitas Metropolitano. Eso sí, sorprende un poco la derrota en Getafe. Costaría encontrar un solo motivo para explicarlo, porque el Girona es un equipo cuyo planteamiento, teóricamente, no cambia si juega en casa o fuera. Pero sí que en Montilivi se ha hecho muy fuerte y ha superado muchos momentos difíciles, como la victoria al Betis en el tiempo añadido. Y fuera le cuesta más levantarse siempre que recibe un golpe.

Formar parte del City Group conlleva estabilidad económica y captación de talento, pero el Girona tiene su identidad propia. Eso sí, si las cesiones que empezaron en 2015 no habían carburado demasiado, Míchel ha sabido explotar las condiciones de Yangel, Couto y Savinho. Tres futbolistas clave en el esquema de Míchel.

Que el City ha ayudado es indudable, y lo ha hecho económicamente en momentos de mucha dificultad. Y visualmente en forma de cesiones. Han estado presentes desde el 2015, pero el rendimiento no fue el esperado durante muchos años - sin ser una crítica directa a Pablo Machín, porque su labor fue extraordinaria. En su primer año en Primera, tenía a Douglas Luiz - mira dónde está ahora -, Aleix Garcia… Cesiones ha habido siempre, pero Míchel ha sabido aprovecharlas muy bien. Pero está claro que el Girona es un club con una identidad propia.

“Espero que en Girona, poco a poco, la gente sea solo del Girona. Necesitamos gente 100% del Girona”, decía Míchel después de la victoria en Montjuïc. ¿Crees que está pasando?

Ya hay mucha gente - los jóvenes sobre todo - que tiene como referentes a Stuani y compañía. Por tradición familiar o historia hay muchos culés en Girona, y lo seguirán siendo. Pero la cuestión es que el contexto que vive ahora el club es desconocido, para bien, y poco a poco irá a más. La duda es si los culés tendrán el corazón dividido o irán haciéndose más del Girona. Lo que está claro es que hay muchos más aficionados del Girona, y no solo en la ciudad ni en las comarcas gerundenses, sino que se están expandiendo por el Maresme, Osona… Es una evolución natural de un club que creía inimaginable que sucediera algo así quince años atrás.