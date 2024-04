El primer 'EuroGirona' de la historia, las claves del equipo que emocionó a LaLiga

Partido histórico en Montilivi: el Girona goleó al Cádiz (4-1) en una noche que quedará siempre para el recuerdo de todos los aficionados del conjunto catalán. Los de Míchel jugarán en Europa la próxima temporada por primera vez en su historia, a falta de saber en qué competición (Champions, Europa League o Conference).

Lo cierto es que Montilivi huele a Champions. El Girona, tercero, suma 68 puntos: 20 más que el Betis, séptimo clasificado, y diez más que el Athletic Club, quinto en la tabla, a falta de seis jornadas (18 puntos) para el cierre de la Liga. Si no sucede nada raro, el cuadro catalán estará en la competición reina la temporada que viene. Y en el campeonato doméstico, el de la regularidad, no existe el azar.

MÍCHEL Y UN EQUIPO DE AUTOR

Lo destacaba Míchel tras el partido ante el Cádiz: "hemos hecho historia en el club con un proyecto de tres años". Lo del madrileño con el equipo catalán tiene pocos precedentes. De sufrir en Segunda a pelear en Europa, en tres años, con un fútbol muy atractivo y con una ciudad entera en el bolsillo. Míchel ha enganchado a Girona con lo fubtolístico, sí, pero la comunión que ha creado entre la afición y el equipo emociona.

El Girona es pasión, intensidad y atrevimiento. Es entender el fútbol como el deporte en el que gana el que más goles marca, y no el que menos concede. Un equipo cargado de matices, que busca perfeccionar una idea en la que el balón es el protagonista, pero siempre con la portería del rival entre ceja y ceja. El resultado de todo esto es divertidísimo.

Míchel en el Civitas Metropolitano / Kiko Huesca / EFE

Valiente desde atrás y cuidando la salida de balón, el Girona busca progresar con muchos futbolistas, y someter al rival a base de atacar y atacar, asediarlo en su propia área. Una de las grandes habilidades de este Girona es castigar a los equipos que se encierran atrás y eso se consigue porque Míchel es capaz de generar escenarios en los que sus jugadores están cómodos y pueden explotar al máximo sus virtudes y minimizar las flaquezas.

EL CITY GROUP Y UNA IMPORTANTE CONSOLIDACIÓN

El Girona perdió a cuatro jugadores clave el pasado verano: Santi Bueno, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme y el ‘Taty’ Castellanos. En este sentido, el City Group fue relevante para no perder nivel en plantilla, impulsar el proyecto y dar continuidad a la 'obra' de Míchel, pero no hay que restarle ni un ápice de mérito al madrileño.

Yan Couto celebrando su gol ante el Granada / EFE

Casi con total seguridad, futbolistas como Yan Couto o Savinho no estarían en Girona, es cierto, pero Míchel tiene la habilidad de saber qué hacer con este talento que se le brinda y cómo adaptarlo a su idea. Si apuestan por él es porque se lo ha ganado y consideran que no hay mejor entrenador que él para comandar a este Girona en Europa.

UN FORTÍN LLAMADO MONTILIVI

Pero si algo es importante para ser un equipo fuerte es hacer de casa un verdadero fortín. En este sentido, Montilivi es un 'castillo' que solo ha podido conquistar un equipo esta temporada: el Real Madrid. 13 victorias, dos empates y una sola derrota. 41 de 48 puntos como local, siendo el tercer mejor equipo de la competición empatado con el cuadro de Ancelotti. Si Montilivi ha disfrutado este año, además de por el juego, es por los resultados. Visitar Montilivi es sinónimo de sufrir. El Girona es el equipo que más goles ha marcado esta temporada como local: 42.

LA 'SAMBA' DE SAVINHO

Mientras los rivales sufren en sus visitas a Montilivi, los aficionados disfrutan de un jugador distinto, que ha sido (y es) una de las grandes claves del éxito del Girona. Hay muchos jugadores que destacar: Miguel Gutiérrez, Daley Blind, Eric García, Aleix García, Viktor Tsygankov... Muchísimos. Pero Savinho es especial.

“Sé que son palabras mayores, pero desde la irrupción de Vinicius creo que no he visto un talento en el uno contra uno tan desequilibrante como él". Estas palabras las pronunció Míchel meses atrás cuando fue preguntado por el brasileño, que aunque su rendimiento no ha sido una sorpresa para los que lo tenían controlado en Brasil, ha explotado en LaLiga para el público general.

Savinho celebra un gol con el Girona / EFE

10 goles y 8 asistencias esta temporada lo destacan como el jugador diferencial, el que ‘rompe’ las normas, y también las defensas. Regates, detalles técnicos, desborde, explosividad, atrevimiento y disparo. Un cóctel de cualidades que van muy cotizadas en el mercado. Es la sonrisa del equipo de Míchel, y uno de los principales motivos para querer ver jugar al equipo catalán cada semana. Cuando tiene el balón puede pasar absolutamente de todo. Una sensación que cada vez transmiten menos futbolistas, pero que siempre ha sido la esencia del fútbol. Sávio se ha dado a conocer al mundo como un jugador que ha llegado para quedarse.

DOVBYK: EL 'HOMBRE GOL' QUE TODOS NECESITAN

¿Alguien se esperaba que Artem Dovbyk estaría peleando de tú a tú con Jude Bellingham a estas alturas de la temporada? Seguramente ni él mismo. Su rendimiento está siendo espectacular. 18 goles para destacarse como el Pichichi en solitario de LaLiga, superando incluso a la estrella del Real Madrid.

Dovbyk, celebrando su gol contra el Cádiz / EFE

Lo que toca el ucraniano va dentro de la portería. Un 'killer' nato, que tiene la red entre ceja y ceja. Es el principal encargado de materializar todo lo que el equipo genera, pero su trabajo va mucho más allá. Dovbyk es sinónimo de 'currante'. Un delantero de esos que deja todo por su equipo. Cuerpea, lucha, va a buscar todos los balones por arriba, corre, se desgasta... Pero a nivel táctico es indispensable para fijar a los centrales, generar espacio para sus compañeros, descolgar balones y dar salida en largo. Además, también ha repartido cinco asistencias. ¿Jugar en Europa desestabilizará al 'hombre de hielo'?