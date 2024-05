Pepe Rodríguez opina sobre la última polémica de 'MasterChef': "...Con eso me quedo"

La última polémica de 'MasterChef' continúa generando todo tipo de opiniones. Mientras las redes sociales siguen con el debate, Pepe Rodríguez ha sido el último en expresar su opinión al respecto. El cocinero ha acusado a algunos telespectadores de exagerados, después de haber protestado por la gestión de la última expulsada.

Jordi Cruz despidió a Tamara con una actitud cortante, sin palabras de cariño y en silencio. La concursante había expresado su deseo de abandonar el programa culinario. Esta incómoda situación generó múltiples críticas en redes sociales, y la cadena pública decidió eliminar el capítulo de su plataforma bajo demanda.

Seguidamente, los protagonistas de la escena, Tamara y Jordi, compartieron un vídeo juntos realizando una tarta, con fin de terminar con la polémica y mostrar su buena relación. "¡Cuándo no ha habido polémicas en MasterChef! Pero no ha pasado nada. Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas, de verdad. Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle '¡dame el delantal!', con esas maneras, un poquito más bruscas que tiene... Yo se lo hubiera dicho de una forma más suave", detalló Pepe Rodríguez a Informalia.

Además, como defensa, también añadía: "Pero, ¿tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Esta es de las mejores experiencias de mi vida'. Y yo con eso me quedo".

No obstante, admite que algunos participantes, especialmente de la edición 'celebrity', salen descontentos del concurso. Una pena que asume "porque no estamos para dañar a nadie en televisión". Finalmente, terminaba revelando su conversación con la concursante: "Me ha dicho que no se podía creer que esto hubiera tenido tanta repercusión, que eso tan anecdótico casi le haya quitado protagonismo a Pedro Sánchez. ¡Qué burrada!".