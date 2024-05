El primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2024-2025... y no es Mbappé

El Real Madrid parece llevar tiempo con la decisión tomada de quién será su primer fichaje para la próxima temporada 2024-2025. No es Kyliam Mbappé, por mucho que el francés del París Saint-Germain (PSG) se dé también por atado desde que a inicios de año anunciara al club galo (no de forma pública) que dejará El Parque de los Príncipes. Ese primer refuerzo milita en LaLiga y tiene nombre español, además de pedigrí madridista. Se trata de Rafa Marín, central cedido por los blancos al Alavés y, salvo sorpresa mayúscula, defensa para el curso que viene de la plantilla de Carlo Ancelotti.

Está por ver qué rol tendrá. Si será cuarto central sólo por detrás de Militao, Rüdiger y Alaba, o si le tocará competir con algún otro compañero. Sea Nacho. Sea otro. El primero, Nacho, apunta a una salida que (esta vez sí) se hace casi indiscutible. Ya la temporadada pasada el capitán merengue parecía rumbo al Bayern de Múnich o la Roma, los dos clubes que más fuerte habían pujado por él, pero terminó quedándose tras aceptar la oferta de sólo un año con los blancos.

Ahora esa misma oferta sigue encima de la mesa, pero todo apunta a que se irá probablemente a algún destino exótico (la MLS estaba llamando a su puerta), eso sí, antes habiendo levantado al menos un título con el brazalete puesto. LaLiga ya se da por cerrada y en la Champions los blancos son el primer candidato en las apuestas deportivas de Betfair con una probablidad implícita del 41%, por delante (en este orden) de PSG, Bayern y Borussia Dortmund.

Más allá de la vía Carvajal

La salida de Nacho no haría más que aumentar la necesidad del Real Madrid de atar otro central que cumpla. Y Rafa Marín, en su estreno en la élite, ha demostrado que está a la altura. Especial mención hacen en el Bernabéu al partidazo con el que se desplegó frente al Atlético de Madrid en el duelo que los colchoneros perdieron frente al Alavés en Mendizorroza (2-0). Pero no ha sido el único buen partido de un chico que, pese a su edad (21 añitos) ha jugado 26 partidos oficiales con los vitorianos. En 25 ha sido titular para acumular entre todas las competiciones (Copa incluida) 2.284 minutos.

No es mal balance para foguearse, aunque ya por la capital de España tenían claro que sería un chaval ‘repescable’ en el corto plazo. Lo demuestra que él se marchó cedido a Vitoria, no traspasado. En otros casos el Real Madrid vende al jugador en su totalidad o en un 50% para incluir una cláusula de recompra y traerlo si explota en su nuevo destino. Es el modelo ‘Carvajal’ que el club ya ha puesto en marcha con otros jugadores, como Lucas Vázquez o recientemente Fran García. No ha sucedido así con Rafa, al que incluyeron el préstamo, seguramente sabedores de que su retorno sería próximo en el tiempo.

Números solventes en la élite

De fuerte complexión física, este chico de Guadajoz, en Sevilla, demuestra capacidad para el choque, pero también para el buen trato de balón. Su ratio medio de pases por partido es de un 83% de acierto que en su propio campo se eleva al 92%. Roba una media de cuatro balones por partido, además de llevarse la mitad de los duelos que disputa. Nada mal para un chico que hasta hace poco no había jugado en Primera División.

Su evolución en Vitoria recuerda a la que también siguió en su día Marcos Llorente. El ahora jugador del Atlético de Madrid pasó un curso de mili en Vitoria (también a través de una cesión) para convertirse en pieza clave de aquel Alavés que jugó contra el Barça la final de la Copa del Rey en 2017. Ejerciendo de pivote, brilló como el futbolista con más robos de LaLiga y acabó de vuelta en Madrid antes de que fuera traspasado al Atlético para convertirse en el todocampista del Cholo Simeone.