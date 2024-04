Los números que necesita el Girona para ir a Champions

El Girona ya ha hecho historia. Tras la extraordinaria victoria en casa ante el Cádiz del pasado sábado (4-1), los de Míchel lograron, matemáticamente, un billete que les otorga jugar en Europa la temporada que viene. Ahora, restan 18 puntos por disputar en los que el conjunto 'gironí' querrá lograr un nuevo hito: disputar la Champions.

Un auténtico hito lo conseguido por el Girona esta temporada. Después de tantas jornadas jugando de manera excepcional, estar en Europa pasó a ser, para muchos, una obligación. Pero en la cabeza de Míchel en ningún momento se veía como un objetivo a corto plazo. Pese a estar más cerca que nunca, el técnico madrileño era consciente de que lograr este hito no era fácil y que, pese a demostrar una valía a lo largo de las jornadas, el reto de estar en Europa no estaba conseguido. Pero, una vez el colegiado pitó el final del encuentro ante el Cádiz, lo que parecía aún lejano para Míchel se convirtió en realidad.

La euforia de la afición y los jugadores se contagió en todo Girona y la ciudad vivió una auténtica fiesta. El propio Míchel se le vio muy emocionado. Pero, pese al ambiente festivo, Míchel se mostró exigente y aclaró que ya piensa en el próximo reto: "Queremos seguir dando pasos. La Champions es ahora el objetivo", comentó Míchel nada más finalizar en el encuentro ante el Cádiz.

Certificar la plaza Champions parece estar bastante cerca. El Girona se sitúa tercero en la tabla, a dos puntos del FC Barcelona, a siete del Atlético de Madrid y a diez del Athletic Club, equipo que se encuentra en la quinta plaza. El mal momento de los del Cholo, que no logran sumar lejos del Cívitas Metropolitano, y el último 'pinchazo' del Athletic en San Mamés ante el Granada, hace que los de Míchel estén más que cerca del objetivo.

Míchel no se fía

Pero como lleva avisando Míchel durante la temporada, hasta que no se consiga matemáticamente el objetivo, no hay nada claro. Al Girona le espera un calendario en el que se enfrentará a equipos que no se juegan prácticamente nada mientras que, se verá las caras ante conjuntos que pueden estar jugándose la temporada.

Los próximos partidos del Girona son: Las Palmas (visitante), FC Barcelona (local), Alavés (visitante), Villarreal (local), Valencia (visitante), Granada (local). De esta manera, equipos como el conjunto de García Pimienta, Xavi o Luis García Plaza no se juegan nada. Mientras que, Villarreal y Valencia pueden jugarse Europa y Granada seguir en Primera División.

El Girona depende sí mismo para estar en Champions la temporada que viene. Restan solo 18 puntos y seis partidos por disputar y, sin contar lo que hagan sus competidores, a los de Míchel le faltan solo 9 puntos para lograr la clasificación de manera matemática.

El objetivo de Champions cada vez está más cerca, pero el Girona deberá dejar atrás su mala racha fuera de casa para certificar la cuarta plaza lo antes posible.