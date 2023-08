Míchel, ilusionado con el proyecto del Girona

El técnico madrileño mostró su deseo de que el equipo y la ciudad se mantengan en Primera División durante muchas temporadas Míchel fijó como objetivo mejorar los registros conseguidos el curso pasado

La cuarta temporada del Girona a Primera ya está aquí. El sábado, contra la Real Sociedad, los rojiblancos, liderados por Míchel, medirán las altas expectativas que ha dejado el verano después de que el equipo no haya conocido la derrota en la pretemporada. En los despachos también se ha hecho un trabajo excelente, cerrando incorporaciones de nivel.

Preguntado en rueda de prensa por las claves para afrontar esta nueva temporada, Míchel las sintetizó en una única palabra. "La palabra de este año es mentalidad. Después de una gran temporada un equipo puede relajarse, pero he visto que en este club, desde la dirección deportiva hasta cualquier persona, no es así. Los fichajes que han venido y yo mismo queremos dar un paso adelante. No quiero gente que baje los brazos".

El curso pasado, el Girona finalizó la temporada con un meritorio registro de 49 puntos. El listón es elevado, pero el técnico madrileño se mostró muy optimista respecto al potencial del proyecto. "Durante el verano hemos demostrado que la continuidad es posible y estoy seguro de que mejoraremos lo que hicimos el curso pasado".

Partiendo de esta premisa, los objetivos de cara al próximo curso están claramente definidos. "El objetivo es claro: ni el Girona ni yo hemos estado en Primera tres temporadas de manera continuada. Tampoco hemos estado nunca en una clasificación por encima del décimo lugar. Y nunca hemos sumado 53 puntos. Ya tenemos tres objetivos".

A pesar de la ambición que se puede desprender de sus declaraciones, Míchel dejó claro que Europa no es el objetivo real del equipo. "No, no. Hay equipazos en la Liga. Nosotros somos humildes y solo queremos hacer una gran temporada. Tenemos que estar tranquilos, el objetivo principal es continuar en Primera División".

Para mantener el nivel, sin embargo, el técnico madrileño advierte que será necesario acudir al mercado para cubrir la dolorosa baja de Oriol Romeu. "Tenemos que hablar con la dirección deportiva sobre este tema, porque podemos tener cierta discusión. Veremos qué es lo mejor. Yo quiero tener gente en el centro del campo que juegue bien, pero también que pueda recuperar pelotas. Yangel es un jugador diferencial en este sentido, pero si él no está, será más difícil para el equipo".