Tsygankov y Stuani dan el Trofeu Costa Brava al Girona

El Girona ha cerrado la pretemporada con una victoria por 2 a 1 contra la Lazio en la 46.ª edición del Trofeo Costa Brava. Tsygankov, con un golazo desde fuera el área, y Stuani han marcado para los rojiblancos, mientras que el Taty Castellanos, en su retorno a Montilivi ha hecho el gol italiano en un partido caliente en la segunda mitad. El equipo de Míchel cierra la preparación sin conocer la derrota antes de debutar contra la Real Sociedad el próximo domingo.

FICHA TÉCNICA Trofeu Costa Brava GIR 2 ________________ 1 LAZ ALINEACIONES Girona Gazzaniga; Miguel, Arnau (Dovbyk, 73'), David López, Stuani (Pau Víctor, 84'), Tsygankov (Pablo Torre, 65'), Aleix Garcia, Savinho, Blind, Yangel Herrera (Selvi, 84') e Iván Martín (Couto, 46'). Lazio Provedel; Patri, Felipe , Luis Alberto (Cancellieri, 70'), Romagnoli (Casale, 61'), Immobile (Taty Castellanos, 61') , Zacagni, Basic (Vecino, 61'), Lazzari (Gila, 87'), Cataldi y Marusic. Goles 1-0 M.51 Tsygankov. 2-0 M.71 Stuani. 2-1 M.76 Castellanos. Árbitro García Verdura. TA: Yangel Herrera, Gazzaniga / Zacagni. TR: Zacagni y Sarri (entrenador). Estadio Montilivi

El Trofeo Costa Brava tenía que servir para medir fuerzas, ver donde estaba el equipo de Míchel a menos de una semana de empezar la liga. Un último test para calibrar y al cual el Girona ha salido con un once muy parecido al que se podría ver en Donosti contra la Real. No estaba de inicio Dovbyk, que a pesar de tener ritmo de competición porque ya jugaba con su ex equipo el Dnipro-1, solo había compartido un entrenamiento con los compañeros. El punto era la gran atracción del Trofeo, el fichaje más caro de la historia del club y el que más interés ha generado entre los forofos. La casualidad ha querido que el 'nueve' del Girona se presentara ante la parroquia de Montilivi el día que volvía el máximo goleador de la temporada pasada, Taty Castellanos, homenajeado antes del enfrentamiento.

Además de los nombres individuales, la Lazio era el plato fuerte de la jornada. El subcampeón italiano tenía que exigir al conjunto local. El duelo entre gerundenses y romanos comenzó apagado, con posesiones largas y planas llevadas principalmente por los rojiblancos. El Girona fue el primero en intentarlo con un remate escorado y forzado de Savinho a pase de Iván Martín (9'). La respuesta del equipo de Sarri fue muy rápida. Zacagni se fabricó un chut desde la banda izquierda que se marchó rozando el palo (11').

El peso del partido pasó a manos gerundenses con los biancocelesti demostrando muy poca cosa hasta la pausa de hidratación. Savinho, en banda izquierda hoy, se dejó ver en los primeros compases. Desequilibrio, atrevimiento y verticalidad para empezar a generar aproximaciones desde su lado. Una centrada suya estuvo a punto de ser rematada por Stuani. Del córner de esta acción salió un chut desviado de Iván Martín. Al Girona le faltaba concreción y puntería para avanzarse e Iván Martín volvió a intentarlo con una centrada del bilbaíno sin rematador.

Gazzaniga no tuvo trabajo en el primer tiempo. Las Águilas decepcionaron sin enviar ni un triste chut entre los tres palos. Solo en un pequeño descuido de David López se acabó convirteindo en un córner sin peligro. Immobile, catorce dianas el curso pasado, también pasó desapercibido. La sensación, más allá del juego propuesto del Girona, era que el listón del duelo estaba por debajo el esperado, con tramos de la primera parte amodorrados.

El cambio de mentalidad y de intensidad de los italianos en la segunda parte se vio bien pronto. La presión alta estuvo a punto de acabar con un gol en propia de Miguel en una cesión atrás. La mayor agresividad y atrevimiento defensivo de la Lazio dejó más espacios y Stuani estuvo a punto de hacer el primero en una pelota que cazó dentro del área (51'). El rechazo cayó a los pies de Tsygankov que propinó un trallazo imparable al fondo de la red. El atacante zurdo continúa manteniendo el nivel y la calidad intocables. Míchel probó en la reanudación al ucraniano por detrás del delantero, más centrado.

El gol espoleó y subió un punto más la intensidad, con alguna entrada a destiempo de los visitantes. Incluso, de una infracción a Savinho se acabó generando un rifirrafe. La tensión en el estadio se rebajó con la entrada del Taty Castellanos en el campo. La afición recibió con un sonoro aplauso al jugador argentino, que dejó muy buen recuerdo en Montilivi. La tregua que dio la entrada del Taty fue un espejismo, puesto que Zacagni fue expulsado por una dura entrada. Era la segunda tarjeta que veía el hábil extremo. La reconciliación era inevitable.

Con un hombre más, el Girona no tardó en hundir a una impotente Lazio. Miguel envió un preciso centro que Stuani no desaprovechó rematando de cabeza haciendo así el segundo (71'). De la adrenalina del gol a la excitación del debut. Stuani marcó el camino a seguir para Dovbyk. El ariete ucraniano levantó pasiones con los aficionados. La entrada en el campo, la primera pelota, todo era un aplauso. La carta de presentación ilusionó a todo el mundo ya que se espera mucho de él las próximas cinco temporadas en el club.

El partido todavía guardaba más giros de guion, un momento curioso que cierra la historia del Taty. El argentino recortó distancias para la Lazio con un remate solo al segundo palo (76'). Una muestra que lo Girona continúa teniendo problemas detrás. Una acción que desembocó, de nuevo, con una enganchada entre jugadores. Una imagen que deslucía el retorno de Castellanos.

Los gerundenses no sufrieron para mantener la ventaja al marcador. De hecho, Míchel dio unos minutos más a los jóvenes Pau Víctor y Selvi y Pablo Torre y Couto que rozó el tercero. El Girona cierra la pretemporada con un triunfo de prestigio por 2 a 1 y sin conocer la derrota en toda la preparación. La semana que viene empieza el plato fuerte, la liga en Anoeta con toda la ilusión.