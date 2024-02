Michel: "Me da mucha rabia"

El Girona ha conseguido un punto trabajado contra la Real Sociedad (0-0). El equipo gerundense sacó un empate en Montilivi ante uno de los mejores equipos del campeonato, aunque se vieron gravemente perjudicados por la actuación del cuerpo arbitral.

Carlos del Cerro Grande, desde la sala VAR, anuló un tanto inverosímil al Girona. No fue la única acción polémica del partido, ya que Michel se fue expulsado tras protestar una falta recibida contra Savinho. El técnico hizo balance de la acción tras el partido: "No me gusta que me expulsen, he protestado de una manera natural. No he faltado el respeto a nadie, me llevo una expulsión que me da mucha rabia".

Michel se ha mostrado incrédulo por la actuación del VAR: "La realidad es que si hay segundas, terceras jugadas, no debería entrar el VAR. Creo que es obvio, más allá del gol anulado tengo la sensación de que ha sido un partido muy difícil, muy complicado... damos el punto por bueno. Aunque creo que el VAR no debería entrar".

Sobre la Real Sociedad, ha alabado el trabajo del equipo donostiarra: "Ellos usan a Zubimendi como tercer hombre. Si saltábamos con Aleix, el otro interior se podría quedar en una zona intermedia... creo que en muchos momentos hemos conseguido neutralizarlos, aunque su presión nos ha obligado a jugar más directos. Nos ha costado tener profundidad en la segunda parte, aunque la primera se ha acercado más a lo que queríamos".

Preguntado por las polémicas arbitrales, el técnico se ha mostrado frustrado: "En cuanto a Blind, es la quinta amarilla. Estaba frustrado porque ha recibido una tarjeta por hablar con el árbitro... Ha jugado todo, es un jugador importante, pero nos adaptaremos. Mi expulsión me da rabia, tengo la sensación de que no he dicho nada malo. Me tendré que perder dos escenarios preciosos, como el Bernabéu o San Mamés. A mí como entrenador me condiciona mucho no estar en un partido. Quiero tener el feeling, la sensación de lo que se cuece dentro del campo. El cuerpo técnico va a hacer el mismo trabajo, aunque a nivel personal me duele bastante".

Michel ha hecho un balance final del encuentro: "La lectura es que hemos igualado en intensidad al equipo que tiene más intensidad del campeonato. Es un rival complicado, te desconectan bastante. En ese sentido, es un equipo muy bien trabajado, no te dejan elaborar. El equipo ha competido, luchando en cada duelo para puntuar contra un equipo de Champions".