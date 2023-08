Goleada para estrenar la temporada en Montilivi

Los pupilos de Míchel fueron capaces de superar al rocoso Getafe gracias a los tantos de Yangel Herrera y Stuani, autor de un doblete Eloi, el gran capitán, hizo el saque de honor del partido de la temporada ante la afición rojiblanca

Para no perder la costumbre, el Girona se estrenó en Montilivi con victoria. Los de Míchel se impusieron de forma contundente al Getafe (3-0) en el primer partido de la temporada a casa gracias a los goles de Yangel Herrera y Stuani. El uruguayo no podía faltar a su cita preferida y, no tuvo bastante con uno, que tuvo que marcar dos. Si el objetivo de este año es hacer historia, la cosa a priori promete.

El calor echaba atrás a cualquiera, pero la afición del Girona no se quiso perder de ninguna manera el estreno del equipo en Montilivi, por más que el termómetro marcara 35 grados en estadio. Parecía que cayera fuego. Aun así, la mayoría cogió su camisetas, bandera y gorra de rigor para animar a los de Míchel. Daba gusto la grada, ya llena mucho antes del inicio del partido para rendir homenaje a Eloi Amagat después de que recientemente anunciara que se retira del fútbol.

Eloi, el gran capitán, hizo el saque de honor de un partido, el primero de la temporada 2023/24 en Montilivi, en el qué Míchel introdujo un único cambio respecto al once que jugó la semana pasada ante la Real Sociedad. Iván Martín fue titular en detrimento de Yan Couto. De este modo, el Girona salió con tres centrocampistas, Tsygankov regresó al extremo derecho y Sávio pasó al izquierdo. Stuani se mantuvo como la referencia ofensiva de inicio.

Los rojiblancos pudieron celebrar el primer gol en Montilivi bien pronto. La acción se revisó durante más de un minuto, con los nervios que esto comporta, pero mereció la pena. Después de una jugada colectiva, Sávio recibió la pelota, se escapó por la banda izquierda, controló y centró a la perfección para que Yangel Herrera, con un cabezazo preciso, superase a David Soria. Con el 1-0 en el marcador, lo más difícil ya estaba hecho. El Getafe es un equipo que se defiende a muerte, al que costa mucho superar porque acumula jugadores en el área, y ante el Girona lo volvió a demostrar.

Con solo tres minutos de diferencia, el conjunto madrileño vio tres tarjetas amarillas. El primero fue Borja Mayoral por juego peligroso, después Mitrovic por una falta sobre Tsygankov y a continuación Bordalás por protestar. A pesar de todo, el Girona intentó sobreponerse y salir bien de la presión del rival.

Sin embargo, el Getafe no le perdió la cara al partido. En los primeros minutos de la segunda parte, los de Bordalás fueron directos a buscar el empate hasta que los rojiblancos recuperaron el control de la pelota. Un remate de Stuani fue a parar a manos de David Soria a raíz de una jugada combinada entre Yangel Herrera y Tsygankov. No falló en la siguiente ocasión que tuvo. El Matador de Tala, decidido a inaugurar el curso en Montilivi con gol, remató con la derecha después de recibir una asistencia de Miguel.

No tuvo bastante, y diez minutos más tarde lo vio claro cuando un intento de Sávio se escapaba de las manos de Soria. Stuani fue a rematar directo para marcar el doblete. Pasarán los años, pero continúa haciendo méritos para levantar a los asistentes de sus asientos a aclamarlo. Siempre Stuani. Ya son siete temporadas disfrutando de sus goles. Al final, Dovbyk se quiso añadir a la fiesta, pero topó con el portero.