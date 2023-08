Entrada triunfal en Montilivi evitando caer en la trampa

El Girona debe abstenerse de las provocaciones del Getafe para llevar a cabo su plan de partido y buscar su primera victoria como local Santi Bueno y Kébé se entrenaron con normalidad, pero continúan siendo baja para el duelo de mañana

Vuelve LaLiga a Montilivi ochenta y cuatro días después de despedir la temporada 2022/23 con una gran fiesta por haber conseguido la permanencia. Entonces, Míchel hablaba de hacer historia. Una palabra que se ha mantenido intacta en su discurso. En el estreno ante la Real Sociedad (1-1), el entrenador del Girona insistía a sus jugadores que este "es el año de creer, crecer y ser inmortales".

El Getafe repite como rival del primer partido en casa, pero lo hace con José Bordalás a los mandos. El técnico alicantino es un clásico en el banquillo del conjunto madrileño, a pesar de que no se le tiene en cuenta por el buen juego que practica, sino por la capacidad que tiene de arañar puntos jugando un fútbol muy diferente al que caracteriza en el Girona con su atrevimiento.

Después de que Dovbyk tuviera el debut soñado con un gol al Reale Arena, habrá que ver si el delantero ucraniano ya se ha ganado o no la titularidad. A priori, todavía es pronto para que forme parte del once inicial. Teniendo en cuenta que el ex del Dnipro continúa con su proceso de adaptación, todo hace pensar que Stuani será el escogido.

También habrá que ver como organiza Míchel el sistema 4-2-3-1. Si hace la misma justificación que en Anoeta, en defensa situará a Arnau, David López, Daley Blind y Miguel, en el centro del campo la pareja formada por Aleix Garcia y Yangel Herrera, y en zona de ataque Sávio, Tsygankov por detrás Stuani y Yan Couto con la idea de tener alguien como Iván Martín que pueda actuar de centrocampista de repuesto.

Ahora bien, el otro día se comprobó que Tsygankov rinde mucho mejor desde el extremo derecho y que Pablo Torre puede generar mucho más que Couto, ubicado en una posición que no es la suya. Míchel podría hacer algún cambio en este sentido.

Cuenta atrás para Santi Bueno y Kébé

El Girona mantiene las bajas para recibir a los de Bordalás, pero con la esperanza que de aquí poco serán menos los futbolistas que hay en la enfermería. Míchel reveló que Santi Bueno y Kébé están entrenando con normalidad con el grupo, aunque prefiere ser prudente de cara a su vuelta y no incluirlos en la convocatoria.

El centrocampista de Mali merece una mención especial después de haberse pasado toda la temporada pasada en blanco. Kébé se lesionó de gravedad la temporada 2021/22 y todavía no ha tenido la oportunidad de debutar en Primera. Míchel y el resto del equipo lo esperan con impaciencia.