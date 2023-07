El Girona insiste en la cesión de Reinier

La dirección deportiva de la entidad, encabezada por Quique Cárcel, ha vuelto a contactar con el Real Madrid para solicitar un nuevo préstamo del jugador brasileño El técnico rojiblanco, Míchel, sigue confiando en él a pesar de las lesiones que le perjudicaron durante la pasada temporada

El Girona sigue rastreando el mercado en busca de reforzar la plantilla de Míchel Sánchez, bajo mínimos tras muchas salidas y una única alta hasta el momento, la de Gazzaniga procedente del Fulham inglés. Paralelamente, Quique Cárcel trabaja en repetir alguna de las cesiones del pasado curso y ha vuelto a contactar con el Real Madrid por Reinier, según ha informado ‘AS’.

El cuadro rojiblanco confía en exprimir al máximo en la temporada 23/24 el nivel de un futbolista que todavía no ha logrado explotar, principalmente a causa de sus lesiones, que tan solo le permitieron disputar unos 600 minutos en 18 partidos de Liga, cinco de ellos como titular. Aun así, anotó dos goles y ofreció una asistencia.

La operación no será fácil para la entidad catalana, principalmente porque Reinier Jesús ocupa plaza de extracomunitario al ser brasileño y el Girona no quiere precipitarse en su contratación. No obstante, el club rojiblanco no quiere dejar el tema apartado y ha decidido volver a contactar con el Real Madrid para solicitar una nueva cesión del atacante de tan solo 21 años.

Desde el conjunto blanco, según el citado medio, no verían mal la posibilidad de que el brasileño regresase nuevamente a Montilivi, sobre todo gracias al interés mostrado por el técnico Míchel, dispuesto siempre a darle minutos de calidad. Mientras la operación no se concrete, Reinier, con contrato hasta 2026, realizará la pretemporada a las órdenes de un Carlo Ancelotti que no parece querer contar con él para el próximo curso.

Posibles salidas

Siguiendo en la línea de los préstamos, Quique Cárcel también tiene varios frentes abiertos en cuanto a posibles salidas. El director deportivo del Girona, junto con Míchel, deberá decidir qué hacer con futbolistas como Manu Vallejo, Óscar Ureña, Ricard Artero y Joel Roca.

El primero de ellos regresó el pasado 30 de junio a Montilivi tras finalizar su cesión en el Real Oviedo, pero no cuenta para el técnico madrileño y podría volver a salir. Diferente situación viven futbolistas como Ureña, Roca o Artero, que deberán abandonar la disciplina rojiblanca para coger minutos y seguir formándose antes de ser piezas clave en el primer equipo del Girona, donde el próximo curso podrían no tener nada de protagonismo.

Más interrogantes surgen con Ibrahima Kébé. El maliense de 22 años se lesionó de gravedad en mayo de 2022 y todavía no se ha recuperado al 100%. Su evolución durante la pretemporada marcará su futuro más próximo, también con una posible cesión en el horizonte.