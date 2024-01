Dovbyk, ¿al Chelsea por 45 millones?

El futuro de Artem Dovbyk puede estar en la Premier League. Según apuntan medios ingleses, el Chelsea de Mauricio Pochettino está interesado en hacerse con los servicios del delantero del Girona, a cambio de 39 millones de libras, aproximadamente 45 millones de euros.

En concreto, la edición digital del rotativo británico The Sun apuntó que el club londinense se plantea una incorporación inmediata del ucraniano para competir con el exjugador del Villarreal Nicolas Jackson en la posición de '9'. Además, este jugador está convocado por Senegal para disputar la Copa de África, A ello se une la marcha del club de otro futbolista de estas características, Armando Broja. Por ello, el interés por Dovbyk es urgente.

La buena temporada del jugador del Girona llamó la atención de Pochettino quien, acorde a las mismas informaciones, ha enviado observadores para seguir los últimos partidos de Dovbyk. Sus informes han acabado de decidir al staff técnico del Chelsea para apostar por su fichaje.

DOVBYK, REVALORIZADO

Artem Dovbyk fue fichado por el Girona el pasado verano, procedente del Dnipro-1 ucraniano. La entidad de Montilivi abonó 7,75 millones de euros por su incorporación, pero en los últimos meses su valor ha aumentado, hasta el punto de que en Inglaterra se dice que el Girona habla de 45 millones para negociar su traspaso. Los once goles y cinco asistencias que firma en lo que llevamos de temporada han hecho aumentar su cotización.

Al margen de disputar la Premier League en un Chelsea que necesita reaccionar en la clasificación, uno de los alicientes para Dovbyk sería defender la misma camiseta que su compatriota y compañero en la selección de Ucrania Mykhaylo Mudryk. Curiosamente, este fichó por la entidad de Stamford Bridge en el mercado de invierno de 2023 y mantiene una relación de amistad fuera del campo con el futbolista del Girona, lo cual ayudaría a su aclimatación.

Pese a ello, todo dependerá de si Chelsea y Girona llegan a un acuerdo económico, teniendo en cuenta que el club catalán no piensa en desprenderse de él para no alterar la dinámica del equipo de Michel. Además, los 'blues' no son el único equipo interesado en él. Sin ir más lejos, el Atlético de Madrid es uno de los conjuntos que suenan entre los que quieren incorporar al delantero ucraniano.