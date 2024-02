Geli admite que será difícil retener a los cracks del Girona

El presidente del Girona, Delfí Geli, ha analizado la situación del Girona en el próximo mercado de fichajes y la dificultad que tendrá club para retener a sus jugadores más talentosos.

Este jueves Geli ha asistido a un foro sobre talento en el ámbito del turismo, el TTM, que se celebraba en la ciudad de Girona. Ha sido invitado como reconocimiento a su capacidad para captar talento en el ámbito futbolístico. Durante la conferencia, el presidente del Girona ha reconocido sin ningún tipo de complejos que será difícil que su equipo pueda retener a los grandes jugadores en el próximo mercado. Ha explicado que "los clubes con más potencial económico" que el Girona realizarán ofertas ante las que no podrán poner "ni la mitad" de dinero.

El presidente ha remarcado que esta situación no le supone ningún 'drama'. La clave para seguir compitiendo como lo está haciendo en los últimos tiempos el Girona es "seguir en la misma línea" durante los próximos años. De hecho, el propio presidente afirma que solo quiere a los jugadores que realmente quieran estar en el equipo: "Un futbolista que no quiere estar en un equipo está restando, no sumando".

Muchos jugadores querrán venir a Girona

Pese a la dificultad para retener a algunos jugadores, Delfí Geli también remarca que, tras la gran temporada del conjunto gironí, habrá muchos jugadores querrán fichar por el Girona al ver como está gestionado el equipo. Pone como ejemplo el caso de Daley Blind. Asegura que el neerlandés "podría haber ido a otros clubes con ofertas económicas muy superiores, pero optó por una oferta deportiva", como, probablemente, harán muchos jugadores en el próximo mercado.

También ha querido mandar un mensaje sobre la temporada que viene. Delfí baja las aspiraciones que se puedan generar la temporada que viene tras el gran rendimiento de esta. Afirma que será una temporada "muy complicada por las expectativas".