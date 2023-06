Cuenta atrás por Ramon Terrats

El Villarreal tiene hasta el próximo viernes 30 de junio para comunicar al Girona su intención de ejecutar la opción de compra por el barcelonés En caso de que el ‘Submarino’ no mueva ficha antes del día 30, algo improbable, el Girona podría pedir una cantidad superior por un jugador muy revalorizado

El Girona-Villarreal que se disputó el pasado 20 de mayo en Montilivi (1-2) no fue un partido cualquiera para Ramon Terrats. El centrocampista barcelonés, de 22 años, lo jugó siendo titular en el conjunto ‘groguet’, donde está cedido desde el pasado mercado de invierno, consciente de que seguramente sería la última vez que pisaría el estadio gerundense como futbolista rojiblanco, a pesar de que aquel día le tocaba defender otra camiseta.

“Qué sensación tan bonita y extraña volver a Montilivi, donde me he podido reencontrar con amigos y con la afición, que me ha tratado genial como siempre. Girona es y será siempre mi casa”, aseguró Terrats. Entonces, hacía semanas que se sabía que el Villarreal ejecutaría la cláusula de 2,5 millones de euros para quedárselo en propiedad con un contrato de tres cursos.

El 'Submarino' lo tiene claro desde el mes de abril, a pesar de que de momento ninguna de las partes implicadas lo ha hecho oficial. Este viernes, 30 de junio, es la fecha límite para hacer efectiva la opción de compra, porque es cuando finaliza la cesión de Terrats al club castellonense.

En caso contrario, todo apunta que las negociaciones serán otras, puesto que el futbolista se ha revalorizado en la Cerámica y el Girona podría pedir un precio superior por su traspaso.

Negociación paralela

Además del traspaso de Terrats, paralelamente el Girona también está negociando con el Villarreal la compra de Iván Martín para quedárselo en propiedad. El extremo vasco, de 24 años, ha jugado la última temporada y media en calidad de préstamo en Montilivi después de llegar en el mercado de invierno de la temporada 21/22.

Este viernes también finaliza su cesión, pero la gran diferencia con Terrats es que el acuerdo por Iván Martín no incluía opción de compra para el cuadro rojiblanco.