El calendario 'sonríe' al Girona

Solo quedan trece jornadas. Aunque dicho así a bote pronto, realmente queda un mundo. Porque todavía nos quedan tres meses que prometen estar repletos de emociones fuertes. Pero lo que está claro, es que el Girona tiene por delante trece 'finales' para poder hacer realidad su sueño europeo.

Por suerte o por desgracia, no hay tiempo para lamentarse. Y una vez dejados atrás los partidos ante la Real Sociedad, el Real Madrid y el Ahtletic Club, toca mirar hacia delante y centrarse en el próximo enfrentamiento, que será el próximo lunes en Montilivi frente al Rayo Vallecano.

TRES BACHES EN EL CAMINO

La situación es la que es y las estadísticas no mienten. Los de Míchel apenas han sumado un punto de los últimos nueve posibles y han encadenado una racha de tres partidos sin conocer la victoria por primera vez en toda la temporada. Pero no hay que alarmarse. Porque el Girona tiene un as en la manga.

Athletic Club vs Girona FC / EFE

Quedan 39 puntos en juego y el Girona está más que preparado para afrontar el tramo decisivo del año para poder "luchar por entrar en la Champions", como aseguraba Míchel tras la derrota en San Mamés. Y pese al empate y a las dos derrotas consecutivas, el equipo cuenta con un colchón de siete puntos respecto al quinto clasificado, el Athletic Club de Ernesto Valverde, que sería el conjunto que disputaría la Europa League.

UN TRAMO DECISIVO CON EL VIENTO A FAVOR

Los de Míchel ya se han 'quitado de encima' a tres de los seis primeros: Real Sociedad, Real Madrid y Athletic Club. Y sin contar al conjunto de Ancelotti, tiene el 'goal average' perdido ante los 'leones' e igualado con los txuri-urdin.

Por lo tanto, solo les queda recibir al Barça en Montilivi y visitar el Civitas Metropolitano para verse las caras con el Atlético de Madrid.

Y los precedentes son positivos. Superaron con creces al conjunto de Xavi en Montjuïc (2-4) y se exhibieron en Montilivi frente al Atlético (4-3).

Iván Martín marcó el tanto decisivo ante el Atlético en Montilivi (4-3) / Dani Barbeito

Primero, sin embargo, toca poner el foco en el próximo lunes, donde el equipo se volverá a enfrentar al Rayo Vallecano, al que ya ganó en los octavos de final de Copa del Rey (3-1). Y una vez se de por finalizado el encuentro, los de Míchel tendrán que volver a desplazarse a Son Moix para medirse al Mallorca el domingo 3 de marzo, donde tendrán la oportunidad de tomar revancha tras el KO en Copa.

Teniendo en cuenta los dos enfrentamientos clave ante Atlético y Barça, esto es lo que le queda por delante al Girona: Osasuna, Getafe, Real Betis, Atlético, Cádiz, UD Las Palmas, Barça, Alavés, Villareal y Granada.