Las claves del Girona para superar el bache

Tras la derrota del pasado lunes ante el Athletic Club, por primera vez en esta temporada el Girona no logra la victoria en tres encuentros consecutivos. Los de Míchel deberán paliar diferentes errores que han cometido en estos últimos partidos.

El Girona, pese a pasar por un pequeño bache en estos últimos tres partidos, sigue en la lucha por todos sus objetivos. El equipo no se podrá permitir más errores si quiere seguir en la pelea, ya no por el liderato, sino por mantenerse en las posiciones Champions. En estos últimos encuentros, se han visto diferentes errores que no han cometido los gerundenses a lo largo de temporada y que han sido los principales motivos por los que no han conseguido lograr los tres puntos en ninguno de estos últimos encuentros.

Recuperar la solidez defensiva

Uno de los pilares del Girona esta temporada has sido que, pese a jugar con un estilo de juego atrevido, sobre todo en su salida de balón, a lo largo de la temporada no ha encajado muchos goles. El equipo ha tenido una solidez defensiva muy alta que le ha permitido estar en la jornada 25 en lo más alto de la tabla. Pero, en los últimos encuentros, esta solidez se ha perdido. Solo en los dos últimos partidos, el conjunto gerundense ha encajado siete goles. Los de Míchel deberán dejar atrás los errores individuales en la salida de balón. Todos los goles en el último partido ante el Athletic llegaron por errores defensivos. Aleix García, Miguel Gutiérrez y Juanpe erraron en salida de balón y perdiendo la espalda de los delanteros. También se deberán paliar los errores cometidos en los repliegues defensivos, que fueron un puñal para los de Ancelotti en el Bernabéu

La vuelta de la mejor versión de algunos futbolistas

Para volver a ver la mejor versión del Girona, los pilares del equipo deberán mostrar su mejor versión. Aleix García, Yan Couto o Savinho se han 'apagado' y no han sido igual de decisivos como a lo largo de toda la campaña. Aleix no ha sido el faro del equipo que daba luz a los suyos cuando peor estaban, Couto no ha mostrado ni solidez defensiva ni ofensiva y Savinho ha dejado de ser ese puñal diferencial que generaba goles y ocasiones. Otros jugadores como Tsygankov, Eric García o el guardameta Gazzaniga tampoco han dado su mejor nivel. Míchel deberá activar a sus mejores jugadores para que, en esta fase de la temporada, vuelvan a dar su mejor rendimiento y ayuden al equipo a lograr el ansiado objetivo.

Ser más eficaz de cara a gol

El Girona es el equipo más goleador de toda LaLiga. En el transcurso de la temporada, los de Míchel han batido a sus rivales con auténticas goleadas mostrando una gran eficacia en área rival. Pero, en los últimos tres encuentros, los gerundenses solo han logrado marcar una sola vez. Ante Real Madrid y Real Sociedad no consiguieron marcar un solo gol. Pese a generar ocasiones, sus delanteros no han sido efectivos de cara a puerta. Jugadores como Stuani, Dovbyk o Tsygankov han de recuperar el olfato goleador.

Son muchas las claves por las que el Girona ha tenido este 'bajón', pero los de Míchel tienen tiempo para reaccionar y volver a ser ese equipo que enamoró a todos los aficionados de LaLiga.