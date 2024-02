La 'bestia' Dovbyk calienta para la 'final' en el Bernabéu

El Girona tiene una 'final' el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Se enfrentarán al Real Madrid en un duelo que será clave en la lucha por el liderato. Míchel, que no podrá estar en el banquillo por una sanción de dos partidos, tendrá que planificar el gran reto con varias bajas sensibles. Sin embargo, el madrileño tiene un motivo para sonreír tras el entrenamiento de este jueves.

Su gran 'killer', Artem Dovbyk, que no pudo jugar en el empate ante la Real Sociedad (0-0) por unas molestias en la rodilla, se entrenó con el grupo a solo dos días de visitar el feudo blanco. Máximo goleador del equipo y de LaLiga con 14 tantos, empatado con Jude Bellingham y Borja Mayoral, la presencia del ucraniano es determinante para tratar de doblegar a los de Carlo Ancelotti.

También participaron en la sesión David López, apartado de los terrenos de juego de diciembre por una lesión en el músculo tibial, y Toni Villa, que sigue avanzando en el proceso de recuperación de su rotura del ligamento cruzado anterior.

La posible participación del ucraniano de cara al sábado amplía exponencialmente las posibilidades del Girona para asaltar el Santiago Bernabéu. Una de las grandes revelaciones de LaLiga, lo que toca Dovbyk acaba en gol. Trabajador, clave para desgastar a la defensa, 'peleón' y con una definición de élite, el 'killer' de Míchel apunta al Bernabéu.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en Montilivi. Yan Couto, Juan Carlos, Borja García y Daley Blind (que no estará en el Bernabéu por la amarilla que vio ante la Real Sociedad, la quinta de la temporada) no se han ejercitado con sus compañeros.