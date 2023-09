Mason Greenwood, a todo lujo pero sin concesiones en Getafe

El delantero inglés tendrá todas las facilidades posibles para adaptarse a su nuevo destino y relanzar su carrera deportiva, pero será observado con lupa por su turbio pasado En el Coliseum esperan ilusionados una lluvia de goles que lleven al sur de Madrid alegrías renovadas y poder soñar con nuevos objetivos

Uno de los fichajes que causó más revuelo en LaLiga EASports el último día de mercado fue la llegada del delantero inglés Mason Greenwood al Getafe. El inglés no juega un partido desde el 22 de enero de 2022 debido a su imputación por agresión y violación a su actual pareja, Harriet Robson, que le hizo ser apartado de la disciplina del Manchester United.

Pese a que la Corona británica desestimara estos y fuera exculpado, en el club de los 'red devils' no quieren saber nada más de él, hecho que ha comportado su salida definitiva de Old Trafford y que tuviera que buscarse la vida, encontrando un equipo donde poder recalar y relanzar su carrera. Finalmente, este será el Getafe y se le van a poner todas las facilidades posibles al jugador para que tenga la mejor estancia y adaptación posibles a su nueva vida en general y al fútbol español en particular.

En concreto y según informa The Sun, Mason Greenwood vivirá rodeado de lujo y de su entorno más cercano. El jugador ha alquilado una villa de seis habitaciones por 9.000 euros al mes, muy próxima a la Ciudad Deportiva del conjunto azulón. Tendrá un traductor particular las 24 horas del día durante todo el año y tanto su padre Andrew como sus allegados más próximos, viajarán a España constantemente para que no se sienta solo. Greenwood quiere ser otro definitivamente y dejar atrás un pasado turbio. Además de renacer futbolísticamente, quiere hacerlo como persona, ya que ha sido padre recientemente junto a Harriet. En lo deportivo, el inglés tiene el parón de selecciones para ponerse a tono, ya que Pepe Bordalás quiere hacerlo debutar a la vuelta de este en el Coliseum frente a Osasuna.

En el sur de Madrid esperan que Greenwood les traiga una lluvia de goles para llevarse nuevas alegrías y quién sabe si soñar con nuevos objetivos que ahora parecen estar muy lejos. Eso sí, sin confiarse y sin olvidar su pasado más reciente. Y es que, según desveló Fabrizio Romano, una de las cláusulas que firmó el Getafe en el contrato de cesión del jugador procedente del United, era que si este reincidía o tenía un mal comportamiento que pudiera perjudicar a los intereses del equipo, rescindirían su contrato y sería enviado de vuelta a Inglaterra. Así que prohibido despistarse y a pensar únicamente en jugar y marcar.