Bordalás, sobre Greenwood: "Solo podemos hablar de fútbol"

El técnico del Getafe habló tras la derrota en el Bernabéu ante el Madrid Aseguró también que su equipo hizo “un gran partido” a pesar de sus “limitaciones”

El español José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró que su equipo hizo “un gran partido” a pesar de sus “limitaciones” en la derrota contra el Real Madrid (2-1), y tuvo tiempo también para valorar el fichaje de Mason Greenwood por su equipo tras desestimarse las denuncias por violencia sobre su expareja.

“Es una lástima no poder conseguir un buen resultado. Hemos hecho un gran primer tiempo. Hemos hecho un planteamiento casi perfecto, adelantándonos en el marcador, con fases de tener la pelota… no hemos pasado muchos apuros. Quizá no entramos bien al segundo tiempo y encajamos un gol muy pronto. Me comentan que puede ser incluso fuera de juego, aunque no he podido verlo”, analizó.

“Sufrimos más en la segunda parte con los cambios del Real Madrid. Llevamos un desgaste muy grande y es una pena porque hemos aguantado hasta el descuento”, continuó.

“En el Bernabéu no vas a tener muchas ocasiones. Somos un equipo modesto. Hemos hecho un gran partido. Incluso después del empate tuvimos una ocasión clara de Aleñá, que no estuvo acertado en el control. Ellos han tenido sus opciones y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Hay una diferencia abismal de un equipo a otro, pero estamos contentos por el trabajo del equipo”, añadió.

"SOLO PUEDO HABLAR A NIVEL FUTBOLÍSTICO"

Un Bordalas que valoró el fichaje del inglés Mason Greenwood, absuelto en febrero de 2023 de unos cargos de agresión física y sexual, durante el último día de mercado.

“Es una situación muy delicada como para frivolizar con este tema. Todo el mundo conoce lo que ocurrió y se tomaron las medidas oportunas. Solo podemos hablar de fútbol. De otros temas, quien tenía que hacer algo lo hizo. Hubo una sentencia no condenatoria, persona absuelta. En lo futbolístico, es de gran nivel y viene con una ilusión enorme”, dijo.

“Ya he comentado lo que tenía que comentar. Yo solo puedo hablar a nivel futbolístico. Todos sabemos el potencial que tiene. Es un chico muy joven y hay que ayudarle a adaptarse a una liga diferente”, completó.

Además, el técnico del Getafe analizó el mercado de fichajes de su equipo. “Salieron nueve futbolistas y han llegado menos. En cuanto a número, nos hemos debilitado. Han llegado a última hora, así que veremos en qué estado llegan. Como técnico, me gustaría que el mercado se cerrarse cuando empieza el campeonato, pero confío en que nos puedan ayudar”, señaló.

“El que no se consuela es porque no quiere. Estamos en un momento de dificultad. A mí me hubiera gustado poder haber hecho alguna incorporación más, pero el comportamiento de los chicos es increíble”, completó.

Por último, consideró “peligroso” que el mercado de Arabia Saudí cierre más tarde -el 7 de septiembre- aunque “confía” en que no pierdan a ningún futbolista porque llegue “una oferta tentadora”.