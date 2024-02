Violeta Mangriñán criticada por llevar este objeto al parto

Violeta Mangriñán ha dado la bienvenida a su segunda hija el pasado 1 de febrero de 2024 y, una vez recuperada del parto ha regresado a su casa junto con su marido Fabio Colloricchio y su hija mayor Gala.

Estando ya en casa, la influencer subía fotos a sus redes sociales compartiendo con sus seguidores los momentos tan bonitos que había vivido. Y es en una de estas fotos en las que se ve el elemento de la discordia.

El objeto en cuestión es un aro de luz, elemento muy utilizado por las influencers para mejorar la calidad de sus publicaciones.

"Vas a dar a luz y te llevas eso" o "Sabemos que ese bebé no va a tener privacidad ninguna, que lo 'usarán' y 'rentabilizan' en redes sociales", le reprochaban algunos usuarios.

A este tipo de acusaciones ella ha contestado: "Aquí ha parido una influencer. No sé por qué hay personas a las que les ha extrañado"

"El aro de luz lo utilizo de trípode y al igual que hice con el parto de Gala, también he grabado el parto de Gia, porque me parece un recuerdo precioso", concretaba. Además, también ha dicho que ella no es ni la primera ni la última madre que ha grabado el momento del expulsivo de su bebé.