Amnesia temporal, el trastorno que Violeta Magriñán sufre durante su embarazo

La influencer asegura que "no es ninguna coña" y pide conciencia sobre este trastorno poco conocido

Violeta Mangriñán es una de las influencers y creadoras de contenido más seguidas en España, sobre todo después de que participara en Supervivientes y conociera allí a su actual pareja, Fabio Colloricchio. Ahora ambos esperan a su segundo hijo, pero la joven ha decidido contar a sus 2,3 millones de seguidores de Instagram el problema de salud que está sufriendo en pleno embarazo: se conoce como 'amnesia temporal' y no estamos concienciados por ello.

"Lo de la 'amnesia' temporal durante el embarazo no es ninguna coña. Últimamente hago las maletas que parece que las he hecho a ciegas. Esta vez me he dejado una muda, el cepillo de dientes y la crema solar, que yo me haya dejado esas cosas es algo impensable en mí. El cepillo y la crema los preparé en un neceser aparte porque los llevo en el bolso y me lo dejé en casa", asegura Violeta Mangriñán en tono de preocupación.

Al embarazo se le suma un año muy complicado para Violeta Mangriñán, viviendo en Valencia y teniendo que dejar a su hija con la familia para poder trabajar en Madrid. Tiene muchos compromisos profesionales y debe compaginarlos con su maternidad.

Finalmente, Violeta y Fabio emprenden una nueva etapa al mudarse a un piso en las afueras de Madrid en el que ya viven y disfrutan de la felicidad que tanto necesitaban.