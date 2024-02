Catalanofobia con una conocida influencer mientras jugaba con su perrito

Las influencers que muestran su día a día en redes sociales se exponen a críticas sobre cada aspecto que están mostrando y es que, a través de una pantalla todo se magnifica. Y es que eso es lo que le he pasado a la influencer y presentadora de TV3, Laura Escanes.

Entusiasmada con su perro 'Rock', un caniche de color marrón chocolate, la influencer ha compartido decenas de historias en las que se la ve educándolo, intentando que responda a órdenes básicas como dar la pata o tumbarse en el suelo.

Y es que, la presentadora del pódcast 'Entre el cielo y las nubes' enseña a su perro dándole las órdenes en inglés, en castellano y en catalán. Y es que, es al hacerlo en este último idioma cuando comienzan las críticas de algunos usuarios.

Escanes da cuatro órdenes: "Seu. La poteta. Volta. Al terra." Rock las cumple a la perfección y la influencer lo celebra por todo lo alto. Es justo después cuando llegan las críticas, que ella no duda en contestar.

"Puteta. Madre mía, que palazo", le responde un espectador. Pero ella responde: "Juan, cariño. Patita en catalán es poteta. Pata, pota. Alguna traducción más que interese un domingo por la mañana?."

Críticas por hablar en catalán

Y es que esta no es la primera vez que la catalana recibe críticas por este tema. Laura Escanes también habla catalán con su hija Roma, fruto del matrimonio con el presentador Risto Mejide; una decisión que a muchos usuarios ha molestado.

Sin embargo, ella siempre afirma: "Yo siempre he dicho que a mi hija le voy a hablar en catalán y de ahí no me baja nadie. Y da igual que yo viva en Madrid, en Nueva York... Me da igual, como si me mudo cincuenta mil veces".