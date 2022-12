¿Cuál ha sido la reacción de la Familia Real británica ante la docuserie de Harry y Meghan?

El Rey Carlos no abandona su vida pública mientras se emite el documental "No se nos había permitido contar nuestra historia porque ellos no querían", comienza diciendo Meghan

El Príncipe Harry y Meghan Markle han decidido hablar de una vez por todas sobre su situación en la Familia Real británica, y lo han hecho desde la sinceridad y utilizando una docuserie de Netflix como altavoz: Enrique y Meghan es el documental del que todos hablan, pero en Reino Unido, los miembros de la realiza siguen con normalidad sus agendas sin dar grandes explicaciones al respecto.

Comenzar la docuserie con Meghan Markle diciendo "no se nos había permitido contar nuestra historia porque ellos no querían" es el ejemplo de la situación a la que tanto ella como el Príncipe Harry se han enfrentado durante los últimos años. El Palacio de Buckingham no ha hecho ningún comentario oficial, pero desde el diario Daily Mail aseguran que la Familia Real británica está "cansada" de los continuos ataques que reciben por parte de la pareja.

La propia docuserie avisa en el primer episodio que "miembros de la Familia Real han declinado hacer comentarios sobre el contenido de esta serie", pero fuentes cercanas a la institución aseguran que la productora no se ha puesto en contacto con ellos para explicar lo ocurrido.