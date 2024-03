Las primeras palabras de Chiara Ferragni tras romper con Fedez

Una de las noticias más sorprendentes de los últimos meses en lo que al corazón y a las redes sociales concierne ha sido la ruptura de Chiara Ferragni y Fedez, una de las parejas más conocidas y queridas de Instagram.

La pareja confirmó su ruptura días atrás de forma amistosa, pero ahora todo parece indicar que la separación está siendo mucho más dura de lo que ellos mismos dijeron.

Mientras Chiara Ferragni sigue siendo investigada por varios fraudes fiscales después de la condena por un delito grave de estafa en relación a la venta de productos con presuntos fines benéficos, la joven no ha dudado en lanzar un mensaje al que ahora es su ex novio. Eso sí, no lo ha pronunciado en voz alta; ha dado 'like' a un comentario que no deja bien parado a Fedez:

"Chiara Ferragni está en Nueva York por trabajo y para no pensar en el dolor que siente. ¿Por qué tantos siguen metiendo el dedo en la herida? ¿Les parece normal que después de una pelea, su marido en una semana ya alquile un piso nuevo? Significa que ya estaba pensando en irse del hogar familiar. ¿Qué hará? ¿Volverá con el rabo entre las piernas? Hombres así mejor perderlos".

Si bien esto no confirma la razón de la ruptura entre Chiara Ferragni y Fedez, ¿para qué le daría like la influencer si este usuario no tiene parte de razón? Un capítulo más en el culebrón de una ruptura tan inesperada como mediática.