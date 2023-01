Miley Cyrus se marca un "Shakira" con su último videoclip: estas son las referencias a su expareja Liam Hemsworth

La cantante acabó de muy mala manera con su expareja, Liam Hemsworth Él fue infiel en repetidas ocasiones

Miley Cyrus ha lanzado una tonelada de indirectas a su expareja en el último videoclip de su canción, que ya es un auténtico éxito, titulada "Flowers". Aunque al principio parecían una relación idílica, las constantes infidelidades de Liam Hemsworth amén de un trato bastante negativo a la estrella de la música hicieron que finalmente rompieran.

Ella no parece olvidar esta situación, por lo que finalmente ha lanzado un videoclip cargado de referencias a la estrella que se enfundará la ropa de Geralt de Rivia en la próxima temporada de The Witcher.

Primero de todo, ha parafraseado cambiando el sentido de la letra de la canción "When I Was Your Man" del cantante Bruno Mars. Esta canción es la que le dedicó Liam Hemsworth en su boda. Sin embargo, las cosas no se quedan ahí, sino que además la estrella ha filmado todo el videoclip en la casa que el alquiló para serla infiel con hasta 14 mujeres distintas.

Además, también llevaba el traje con el que le pidió que se comportase en una gala de premios en la que empezó a mostrar un comportamiento algo extraño.

Por si fuera poco, la canción ha salido a la luz en el día de cumpleaños de Liam Hemsworth.