Jason Momoa y su espectacular cambio físico con el que cambia de registro

El actor emprende un nuevo proyecto de la mano de HBO The Climb es un reallity show en el que conoceremos la nueva cara de Jason Momoa

Jason Momoa, tras pasar por Juego de Tronos y ser Khal Drogo, estuvo algunos meses sin trabajo: la industria le había encasillado en este personaje, pero sus dotes artísticas iban más allá de ser una bestia de más de 2 metros de altura. Pero el tiempo le acabó dando la razón y a día de hoy es Aquaman en el Universo Extendido de DC. Allí, su forma física también es fundamental, pero en The Climb, el nuevo proyecto de HBO Max, ha sufrido una transformación física con la que es difícil de reconocer.

En este reality, conocido en España como La escalada, Jason Momoa y Chris Sharma, un legendario escalador de montañas, se juegan el físico para subir las cordilleras más escarpadas. Además, es un programa grabado casi íntegramente en nuestro país. Eso sí, pese a la fuerza necesaria para practicar este deporte, sorprende ver al actor con menos volumen y fuera de su traje de superhéroe.

The Climb is out now on @hbomax



Mahalo everyone for checking it out, aloha j @chris_sharma @prana @tenayaclimbing @petzl_official #theclimb pic.twitter.com/CrXyFYWV10