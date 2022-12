Ibai gana el premio a 'streamer del año' por tercera vez consecutiva

El streamer bilbaíno se ha vuelto a alzar con el máximo galardón internacional en el mundo del streaming Es la tercera vez consecutiva que lo gana

El streamer bilbaíno se ha vuelto a alzar con el máximo galardón internacional en el mundo del streaming por tercera vez consecutiva. Su exitazo con la velada del año, el crecimiento de su equipo de e-sports o su participación en varias series de máxima audiencia en Twitch, claves en la victoria.

La cuenta de Esports Awards lo ha hecho oficial en su cuenta de Twitter. El fandom del popular creador de contenido se ha mostrado exultante tras el anuncio y ha celebrado por todo lo alto el reconocimiento.

The winner of the Streamer of the Year Presented by @Lexus is... @IbaiLlanos



CONGRATULATIONS! #EsportsAwards pic.twitter.com/88aTtS2Z82