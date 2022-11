La reacción de Ibai a la sesión de Bizarrap y Duki

Bizarrap ha lanzado su nueva sesión, ahora con Duki, tras el éxito de la anterior con Quevedo El streamer vasco da su valoración personal acerca de la colaboración

Bizarrap ha lanzado al mercado una nueva sesión, en este caso en colaboración con Duki, alejándose del toque comercial de su anterior tema (con Quevedo) para acercarse de lleno al rap del artista también argentino.

¿El resultado? Ha gustado, porque ha conseguido más de 2 millones de visitas en YouTube en tan solo 30 minutos, y a tan solo 12 horas de su lanzamiento, ya acumula más de 10 millones. Eso sí, ¿qué le ha parecido a Ibai Llanos?

El popular streamer vasco ha compartido sus impresiones acerca de esta nueva colaboración, y ha dejado claro que le convence: "le voy a mandar un WhatsApp al Duki. ¿Puedo llamar a Duki?". En ese momento, llamó al artista que ahora ha lanzado su tema con Bizarrap y le ha preguntado si la frase "fui bien vestido y me quedé con tu evento" era "beef" para él, a lo que el aludido respondió entre risas: "¿cómo va a ser para vos?".

Ibai Llanos se quedó mucho más tranquilo: "no, pero me he rayado un poco. Me quedo más tranquilo entonces. Me ha gustado mucho, enhorabuena a todos". Duki envió un abrazo al streamer y se despidió porque en el momento de la llamada, estaba muy ocupado.