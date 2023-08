Este famoso cantante asegura haber superado un cáncer "sin cura"

El año pasado aparecieron 290.175 casos nuevos de cáncer en España Entre los tipos más frecuentes están el colorrectal, el de próstata, el de mama o el de pulmón

Cuando el cáncer llega a la vida de cualquier persona, su día a día se ve alterado. Es una enfermedad que se ha visto en aumento progresivo durante los últimos años. Según cifras de la Asociación Española contra el Cáncer, el año pasado aparecieron 290.175 casos nuevos en España. Entre los tipos más frecuentes están el colorrectal, el de próstata, el de mama o el de pulmón.

En noviembre de 2022, Andy Taylor informó a sus seguidores que padecía un cáncer de próstata en fase 4 que no tenía cura. El británico fue diagnosticado en 2018, pero decidió no hacer pública su enfermedad. Los fans esperaban noticias terribles del artista, hasta que ahora ha sorprendido con su declaración: "Me llegaron a clasificar como cuidados paliativos en el final de su vida. Pero ahora ya no estoy ahí porque soy asintomático".

El guitarrista de Duran Duran ha mandado un mensaje esperanzador tras asegurar haberse curado gracias al científico Christopher Evans, apodado por Taylor como "el Elon Musk de los cánceres", que le ofreció un tratamiento innovador.

Andy ha explicado que le administran sustancias químicas radioactivas por vía intravenosa y ha asegurado que el tratamiento le deja "radiactivo durante varios días". El músico se ha mostrado esperanzador tras los resultados, aunque todavía le quedan unas semanas más de tratamiento.