Un exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se casa en secreto

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Ahora, se ha conocido que Alessandro Livi, también exconcursante de 'Gran Hermano', se ha casado en secreto con Yassiel, su pareja desde hace aproximadamente un año.

El italiano entró al reality de la mano de Patricia Guimeras en la segunda edición del programa, y tras varias discusiones, la pareja permaneció hasta que se separaron en el verano del 2022.

Amor Romeira, íntima amiga de Livi ha asegurado en 'Fiesta' estar decepcionada con él tras no ser invitada a la boda: "Me acabo de quedar de piedra ahora mismo. Se ha casado una persona muy importante en mi vida y de repente enterarme de que lo ha hecho y ni siquiera me haya avisado. Joer, un mensaje para decírmelo o lo que sea. Lo voy a llamar ahora mismo".

Alessandro no contestó en el momento, pero lo hizo más tarde: "Ha sido la cosa muy rápida y privada, porque la boda ha sido en la notaría y tampoco podíamos invitar a nadie prácticamente (...) Tienes toda la razón del mundo. Quería decirlo poco a poco a todas mis amistades, pero como ha sido todo tan rápido... Nos ha dado la cita de un día para otro y no hemos podido avisar a mucha gente".