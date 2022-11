Dwyane Wade acusado de "explotar la identidad trans" de su hijo para su beneficio económico

El mítico exjugador de la NBA podría estar tratando de rentabilizar la situación de su hijo para aprovecharse de ello con pingües beneficios Su exmujer ha sido la que ha denunciado esta situación

La exmujer de Dwyane Wade ha acusado a la super estrella de la NBA de explotar la identidad de género de su hija trans. Así, su hijo Zion (anteriormente Zaya) estaría siendo explotada de cara a enriquecerse. De acuerdo con el medio PageSix, Siohvaughn Funches-Wade, su expareja, se ha opuesto al cambio de nombre de su hija por una serie de motivos que incluirían esta

La denunciante considera que Wade "está en posición de beneficiarse del cambio de nombre y género del menor con varias compañías a través de contactos y oportunidades de marketing, incluyendo pero no limitándose a acuerdos con Disney" tal y como aseguran desde el medio anteriormente citado.

Además, Siohvaughn aseguraba que en una reunión con su exmarido, aseguraba que "Ya se había hecho mucho dinero con el nombre y la cuestión de género de Zaya", por lo que estaría siendo explotada la imagen personal para sacarle rendimiento a una situación tan delicada como es el género.

No tiene que ver con que Funches-Wade acepte o no la identidad de género. Ya que no ha utilizado su dead-name para referirse a él, sino el actual, lo que confirmaría claramente que es por cuestiones meramente económicas.