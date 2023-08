"No estoy bien": Las desgarradoras declaraciones de la mujer de Bruce Willis

El actor de 'La jungla de cristal' padece demencia frontotemporal Emma Heming está ayudándole día tras día

Bruce Willis se retiró del mundo del cine en marzo del 2022 por padecer afasia, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de este año, Rummer Willis, la hija del actor, comunicó a sus seguidores que los médicos habían dado con el diagnóstico definitivo: "Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal".

Hace tres meses, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, publicó unos stories en su cuenta de Instagram en los que no dio buenas noticias, ya que confesó que la situación es cada vez más difícil: "Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas (…) Es una enfermedad cruel y no existen tratamientos".

Hace unas semanas, María Bravo, la expareja de Bruce Willis actualizó su estado de salud: "No está tan bien. Hablé con su mujer, con Emma, y desafortunadamente es una enfermedad que cada vez va progresivamente a peor".

La mujer del intérprete se está dejando la piel por cuidar a Bruce, algo que le está afectando psicológicamente: "Sé que parece que estoy fuera, viviendo mi mejor vida. Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda".

"Hago eso por mí, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que yo viviera de otra manera. Así que no quiero que se malinterprete como que estoy bien porque no, no estoy bien. No me resulta fácil. Estoy haciendo lo mejor que puedo siempre (...) Tengo que dar lo mejor de mí por mí misma y por el bien de mi familia", ha confesado.

Emma Heming ha dejado claro que lo importante es cuidarse a uno mismo: "Lo dicho, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a nadie a quien amamos. Por lo tanto, es muy importante y, como dije, este es un esfuerzo consciente (...) Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos a las que queremos cuidar y estar ahí".

La mujer de Bruce Willis ha agradecido a todos los seguidores su apoyo incondicional cada día, que le sirven de ayuda: "Vuestras fotos me hacen feliz. Solo quiero que tomeis un momento de vuestro día, que sé que es estresante, para deteneros por un minuto y buscar algo precioso", ha confesado.