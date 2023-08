Daniel Sancho sobre el asesinato: "Han cerrado el caso"

El joven asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta Arteaga Daniel se encuentra en Tailandia, donde cometió el homicidio

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. Ahora se encuentra detenido en la comisaría de Koh Phangan, y el lunes podría ser trasladado a la isla de Samui para pasar a disposición judicial.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven lo ha desmentido y ha desvelado que la víctima estaba obsesionado con él.

'El Programa del Verano' ha conseguido en exclusiva hablar con Daniel, y sus declaraciones han sorprendido. Patricia López, la periodista que le ha entrevistado ha explicado que el joven pide que hagan lo que sea para poder volver a España. Daniel ha asegurado que "han cerrado el caso", pero que irá a la cárcel: "Mañana estoy con veinte personas en una celda".

Aun así, lo que más ha sorprendido ha sido el trato de la polícia tras el homicidio, y es que Sancho ha asegurado que le están tratando muy bien. "Para que te hagas una idea, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla que es Anantara (...) Lo que estoy diciendo es '¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo?' y me están diciendo 'pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento'".

Sobre el asesinato, el joven ha asegurado que lo hizo para defenderse: "Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer".