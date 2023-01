Dani Mateo sentencia a Shakira y Piqué: "La más madura va a ser la de 22 años"

El presentador de Zapeando ha sido claro y contundente Shakira y Piqué se encuentran en plena guerra abierta

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en un cruce de pullas bastante notable. Todo estalló con la última canción de la cantante de Barranquilla, en la que criticaba abiertamente al exdefensa del Barça y a su nueva pareja, Clara Chía. Desde entonces, el zaguero ha hecho referencias claras a la canción: apareció en un Twingo a la Kings League y empezó a llevar un reloj Casio.

Dani Mateo ha sentenciado esta situación en el programa que dirige, Zapeando: "al final, la más madura va a ser la de 22 años" en clara alusión a que Clara Chía es la única que está manteniendo un perfil bajo y que está optando por no dar absolutamente ninguna declaración. Eso sí, la joven no ha hecho declaraciones pero está claro que esos ataques frontales hacia ella deben ser bastante duras de digerir. Al fin y al cabo, estas semanas va a sonar ese tema en cualquier discoteca, y no deja de ser una canción insultándola.

En cualquier caso, el plató de Zapeando ha coincidido en algo muy claro: tanto Shakira como Piqué se están comportando de una manera realmente poco madura tras su ruptura, ya que no paran de lanzarse ataques el uno al otro.