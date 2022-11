La confesión más íntima de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo

"Nunca esperé vivir esto...", asegura el futbolista del Manchester United El equipo inglés no mostró empatía con el portugués

Cristiano Ronaldo se ha abierto en canal en una sorprendente entrevista que ha concedido a Piers Morgan y en la que ha explicado abiertamente que no se siente cómodo en el Manchester United. Sin entrar en detalles acerca de esta parte de la charla, el portugués volvió a mencionar al club al hablar sobre el aborto que sufrió Georgina Rodríguez en pleno parto: "nunca esperé ver eso", asegura el jugador con lágrimas entre los ojos.

Lo que debería de haber sido un momento de apoyo por parte de la directiva del Manchester United, se convirtió en todo lo contrario: "el Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento tan difícil". Sí que recibió el pésame de la Familia Real británica y de muchas otras instituciones reconocidas a nivel internacional.

Su hija Bella Esmeralda, nacida en este parto accidentado, fue hospitalizada el pasado mes de julio, por lo que no pudo sumarse a los entrenamientos de su equipo a tiempo. Nunca había hablado de este episodio, y asegura que la directiva del Manchester United llegó a dudar de él.