Arturo Pérez-Reverte responde a los que le exigen que opine sobre Ábalos y el 'caso Koldo'

La noticia de la semana a nivel político ha sido el conocido como 'caso Koldo', aquel en el que los nombres de Koldo García y el de José Luis Ábalos han resonado 24/7 en informativos y mesas de debate.

Son muchos los que han comentado este asunto de interés nacional, entre ellos Arturo Pérez-Reverte. El escritor y académico de la RAE tiene una gran influencia entre sus seguidores, pero son muchos los que le han pedido que deje de opinar.

Durante las últimas horas, un usuario anónimo preguntó a Arturo Pérez-Reverte sobre el caso Koldo y José Luis Ábalos, y el autor no dudó en responder, eso sí, de forma inesperada: "no sé de qué me habla ni quiero saberlo. Estoy en el mar y no quiero regresar todavía. A ver si cuando vuelva hemos tenido suerte y todos se han escabechado entre ellos".

No sé de qué me habla ni quiero saberlo. Estoy en el mar y no voy a regresar todavía. A ver si cuando vuelva hemos tenido suerte y todos se han escabechado entre ellos. pic.twitter.com/92NHmcRYOw — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 26, 2024

Probablemente Arturo Pérez-Reverte sepa bien de lo que estaba hablando el usuario de X que quiso conocer su opinión sobre el asunto de la semana. Sin embargo, es consciente de que son muchos los que le critican cuando comenta la actualidad política y ha preferido en esta ocasión guardar silencio.

Conociendo al escritor y académico de la RAE, es probable que antes o después hable sobre Ábalos y el 'caso Koldo', pero por ahora ha optado por callar y dejar que sean otros los que opinen.