Un airado Sebastián Yatra se marcha de su sillón debido a la traición de Pablo López

La nueva mecánica del "bloqueo" ha generado una situación muy polémica en La Voz Kids Al parecer, Yatra habría sido bloqueado durante la actuación de la talentosa Lucía

Recientemente ha comenzado una nueva edición del popular programa de canto La Voz Kids, pero en esta ocasión llega con una nueva mecánica, el bloqueo. Este nuevo botón sirve para "anular" a uno de los entrenadores durante cualquier audición, para evitar que pueda hacer girar su silla.

A pesar de que esta nueva mecánica le da al programa una nueva capa de estrategia que los entrenadores han de tener en cuenta, ha generado un momento muy tenso. Esta situación tuvo lugar con la llegada de Lucía, una concursante cuya potente voz impresionó a muchos de los equipos de entrenadores. Uno de los primeros en girarse fue Pablo López, que lo tuvo muy claro al darse cuenta del talento de la joven para la canción.

Sebastián Yatra también se sorprendió al escucharla, pero no tuvo tanta suerte al intentar reclutarla para su equipo, ya que, al parecer, López había bloqueado su botón. El cantante no paraba de aporrear el botón para intentar dar la vuelta a su sillón, pero sus intentos fueron en vano. Al darse cuenta de lo sucedido se enfadó, afirmando lo siguiente: "A mí me toca vivir sin ti y es por una traición de mi amigo Pablo".

Al parecer, el enfado de Yatra fue mayúsculo, ya que llegó a levantarse, indignado, abandonando su puesto junto al resto de artistas. Acto seguido fue a sentarse junto al público, en señal de protesta, frente al bloqueo que acababan de aplicarle y expresando su cabreó con su amigo, Pablo López.