Tebas: "En la barra de un bar, a las cinco de la mañana, te hago muchas competiciones"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido uno de los presentes en la gala de los 'Premios AS 2023', celebrados en Madrid este lunes por la noche y por los que ha pasado una amplia representación del mundo del fútbol, con jugadores como Griezmann, Carvajal, De la Fuente o Modric. El líder de la patronal ha reflexionado sobre el momento actual de la industria del fútbol, la creación de nuevas competiciones y, por supuesto, la Superliga.

La inminente resolución del TJUE respecto a la Superliga que, a día de hoy, solo forman oficialmente Real Madrid y Barça, ha asegurado que no teme un dictamen contrario a sus intereses: "No, cuanta más campaña ha habido este fin de semana, más construyen el relato, es que no va a ser tan claro que desestime ese tema. Ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde”. En ese sentido, ha añadido que ve "totalmente imposible" que esta competición esté implantada en dos años.

"No va a ser legalmente el camino que se va a tomar. Los estatutos de la UEFA se reformaron para que se tenga que pedir con dos años de anticipación, hacer un trámite administrativo… No veo clubes, hablo con muchos y no van a estar". Además, explica que "tampoco han movido ningún tema de derechos audiovisuales y organización, necesarios para esa Superliga". Y acaba: "Por lo que no va a ver una Superliga ni en dos, ni en cuatro, ni en seis ni ocho años”.

Florentino, Reichart y Laporta, en el desayuno informativo de la Superliga / VALENTÍ ENRICH

De hecho, uno de los retos de su nuevo periodo como presidente de LaLiga está en regular la industria del fútbol: "Desayunamos con Mundial de Clubes, Copa Intercontinental, la Superliga, reformas de Champions… No se piensa en las competiciones nacionales y que hay muchos clubes y jugadores que no juegan estos torneos". Tebas cree que tantas nuevas competiciones "pueden hacer que disminuyan los ingresos y, por lo tanto, que bajen los salarios de los jugadores", lo que provocaría que se perdieran "puestos de trabajo futbolistas y entrenadores". Añadía que "llevamos años en los que solo se crean competiciones y competiciones. Y esa no es la solución para los problemas del fútbol. Yo a las cinco de la mañana en una barra de un bar te hago muchas competiciones, pero estamos en una industria y tenemos que protegerla”.

Otro dardo a Florentino Pérez

Cuando le preguntaron por las palabras de Figueroa Vázquez a Bellingham, respondió de forma contundente: "He visto la feria de Real Madrid TV con los árbitros. No creo que haya ninguna campaña, ni contra Bellingham ni contra Vinicius, a nivel arbitral. Se construyen relatos desde Real Madrid TV muy peligrosos para el fútbol". Eso sí, reconoce que "los árbitros no están muy acertados y tienen que mejorar, lo llevo diciendo desde hace mucho y el Real Madrid no me apoyaba”.