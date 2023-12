La Superliga Europea censura que la UEFA presione al TJUE

La Superliga ha reaccionado a la carta emitida por la UEFA exigiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rectifique su nota de prensa sobre la sentencia emitida, al considerar que "es inexacta y contradice a la misma" y que daña su "percepción y reputación".

Fuentes de la Superliga se han puesto en contacto con varios medios de comunicación, entre ellos SPORT, para aclarar de nuevo su postura y responder con contudencia a la UEFA, a la que acusa de querer presionar al TJUE con su carta.

"La UEFA no escucha a la Justicia", aseguran estas fuentes, que consideran la actitud de la UEFA como un intento de mantener su posición de privilegio: "No entiende que su monopolio ha acabado y que sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades".

La Superliga lamenta que la UEFA haya trasladado a la Justicia Europea las presiones que ha ejercido con los club: "La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubs que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubs y sorpredentemente al propio TJUE".

El pasado 21 de diciembre, el TJUE emitió una sentencia en la que concluía que la UEFA y FIFA vulneran las reglas europeas de competencia y establecen una posición de "abuso de poder dominante, dando la razón a la Superliga en su demanda.