El régimen iraní condena a muerte a un futbolista

Según FIFPRO, Amir Nasr-Azadani está sentenciado a ejecución por defender los derechos de las mujeres de su país El jugador fue detenido por manifestarse públicamente en contra de la opresión del régimen en Irán

Amir Nasr-Azadani, jugador profesional en Irán, ha sido condenado a muerte por el régimen autoritario iraní por defender los derechos de las mujeres.

Según explica 'Iranwire', Amir es acusado por traicionar a su patria después que el jugador manifestase públicamente su apoyo a los derechos humanos así como la libertad de las mujeres, un colectivo duramente reprimido en el país de Irán.

El sindicato de jugadores Fifpro ha tomado cartas en el asunto y ha denunciado esta condena: "Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se elimine inmediatamente su sentencia" han declarado.

El futbolista de 26 años ha jugado en algunos de los equipos más importantes del país asiático y se ha mostrado siempre muy a favor de reivindicar las libertades de las personas. El jugador participó en las recientes protestas que están teniendo lugar en Irán, motivo por el cual el gobierno ha decidio condenarlo a ejecución.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph